Noaptea dintre ani a fost marcată cu mare fast de sute de locuitori ai Capitalei care au sărbătorit trecerea dintre ani în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Oamenii au avut parte de un concert de excepție susținut de Orchestra fraților Advahov şi alți interpreți de muzică uşoară.



Unii oameni au venit deghizaţi în Piața Marii Adunări Naționale.



"Moșul vă dorește un an mai bun, și anul ăsta nu o fost rău. La mulți ani și numai bucurie! LA MULȚI ANI!!!", a spus un Mo; Cr[ciun.



Viceprimarul Capitalei, Nistor Grozavu, i-a felicitat pe cei care au marcat trecerea dintre ani în centrul oraşului.



"Anul 2017 a fost un an al încercărilor pentru Chișinău, dar prin eforturi consolidate am reușit să depășim majoriatea provocărilor. Vă doresc sărbători fericite și la mulți ani. La mulți ani Chișinău!", a declarat Nistor Grozavu, viceprimarul Municipiului Chișinău.



Cu urări de bunăstare, noroc şi prosperitate în 2018 au venit şi interpreţii care au făcut un adevărat spectacol pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale.



"Am auzit că anul care vine este unul din cei mai buni din ultimii o sută de ani. Aveți grijă cum îl petreceți anul întreg, cu cine și unde. La mulți ani!", a spus Geta Burlacu, interpretă.



"La mulți, mulți ani, sănătate, realizări frumoase, realizări frumoase și să avem bunăstare, dragoste, armonie”, a zis Nelly Ciobanu, interpretă.



"Fie ca Noul An să vă aducă toate gândurile bune, realizări cât mai frumoase și ceea ce nu ați reușit în 2017 să vină pe undă verde în Noul An, La mulți ani!”, a spus



"Sănătate multă, la mulți ani! Să auzim de bine și la anul care vine, eu de voi și voi de mine!”, a zis El Radu, interpret.



Locuitorii Capitalei au avut parte și de o urătură. Concertul de Revelion a culminat cu focuri de artificii spectaculoase.