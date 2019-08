CONCERT DE ZIUA INDEPENDENŢEI: Pe scena din PMAN au urcat artişti autohtoni

foto: publika.md

Sute de oameni s-au adunat, aseară în Piaţa Marii Adunări Naţionale pentru a sărbători cei 28 de ani de la proclamarea independenţei. Petrecăreții au ascultat muzica de la concertul dedicat sărbătorii. În scenă au urcat doar artiști autohtoni, care au încins atmosfera.



Startul sărbătorii a fost dat de cei de la Moldovan National Youth Orchestra.



Oamenii au spun că sărbătoarea este, de fapt, un motiv în plus de a ieşi cu cei dragi în centrul oraşului.



"Îmi place, abia e începutul, eu iubesc muzica şi fiecare muzică pentru mine e ceva plăcut, de asta şi am venit."



"Atmosfera este superbă, de sărbătoare şi vremea este bună. Oamenii au ieşit la plimbare. Noi aşteptăm evoluţia ansamblului JOC."



Această doamnă spune că a venit împreună cu familia din stânga Nistrului, pentru a sărbători la Chişinău, Ziua Independenţei.



În scuarul Catedralei Mitropolitane, a fost amenajat un orăşel al meşteşugarilor, unde au fost expuse lucrări confecţionate manual. Printre ei am întâlnit şi meşteri veniţi de peste Prut.



"Am fost invitaţi de centrul cultura din România să participăm la Ziua Independenţei Moldovei, ne face o deosebită plăcere să fim români lângă români", a spus meşterul popular din Vaslui, România, Mircea Tofan.



Printre cei care au venit să sărbătorească Ziua Independenţei au fost şi turişti din Rusia. Majoritatea au fost atraşi de tarabele cu obiecte de artizanat.



"Vreau să cumpăr ceva autohton, moldovenesc. Mi s-a spus că, de fapt, costă 600 de lei. - (reporter) Este scump sau nu? - Nu cred că e scump."



În timp ce majoritatea moldovenilor au venit îmbrăcaţi obişnuit la sărbătoare, turiştii şi-au pus ii pe ei.



"Este extraordinar la voi. Eu iubesc Moldova."



Oamenii care au venit în PMAN spun că au rămas dezamăgiţi de organizarea sărbătorii, iar muzica etno rock, care a predominat aproape tot concertul, nu le-a fost pe plac.



În acest an, scena nu a fost instalată aşa cum se obişnuia. Aceasta a fost împărţită în două şi plasată în faţa Arcului de Triumf.



"Îmi place, au gândit bine că au pus-o în partea cealaltă, fiindcă când era în această parte nu era comod că stăteau în picioare aşa mai au ocazia să stea."



Concertul dedicat celor 28 de ani de independenţă s-a încheiat după miezul nopţii.