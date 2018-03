Concert de zile mari la Palatul Naţional. Maestrul Nicolae Botgros sărbătoreşte 65 de ani

Orchestra "Lăutarii" a susţinut aseară un concert de zile mari la Palatul Naţional. Spectacolul a fost dedicat dirijorului Nicolae Botgros, care în acest an a împlinit 65 de ani. Maestrul s-a născut în data de 25 ianuarie, însă a ţinut neapărat să sărbătorească alături de publicul drag şi colegii de breaslă, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică "Mărțișor - 2018".



În concertul "Lăutarii Altfel", alături de orchestră, au evoluat membrii trupei Angry Band.



Pe scenă au urcat numeroşi interpreţi din țară cât și de peste hotare. Printre aceştia: Marcel Pavel, Valentina Naforniță, Natalia Barbu,Tatiana Jacotă, dar și nepotul dirijorului - Cristian Botgros.



Marele dirijor a fost copleșit de emoții și spune că pentru el orice spectacol este o sărbătoare.



"Toate spectacolele sunt sărbătoarea sufletului meu, fiindcă sufletul meu se asociază foarte mult cu sufletele celea care sunt în sală. Poate nu toți artiștii simt lucrul ăsta, eu pot să stau și cu spatele, pot să stau cum n-oi sta în fața publicului, totdeauna îi am în suflet", a spus Nicolae Botgros, dirijorul orchestrei "Lăutarii".



Interpreții l-au felicitat pe maestru și spun că datorită lui, faima muzicii populare a fost dusă în toată lumea.



"Vreau să-i doresc maestrului în primul rând sănătate multă și putere multă, pentru a scrie istorii în continuare cum scrie maestrul în fiecare zi, istorii în folclorul nostru românesc", a zis Ion Paladi, interpret de muzică populară.



"Nicolae Botgros este un om al disciplinei, un om al corectitudinii findcă fără disciplină nu ar fi "Lăutarii", nu ar fi maestrul Nicolae Botgros. La Mulți Ani, maestrul Nicolae Botgros!”, a declarat Ioana Căpraru, interpretă de muzică populară.



"Eu i-aș dori ca să fie sănătos, plin de energie precum este, și să ne urce pe noi acolo unde visează el să ducă chiar și în scenele cele mai mari ale Europei, la Viena, în Berlin", a menționat Cornel Botgros, fiul maestrului.



Spectatorii au fost încântați de muzica maestrului și atmosfera din sală.



"Eu mă bucur cu așa muzicieni și în special cu maestrul Nicolae Botgros, care conduce o asemenea echipă de muzicieni care ne face cinste și onoare țărișoarei noastre."



"Foarte frumos, o bucurie foarte mare în suflet"



"Dacă ne-ar da voie am ieși și la dans"



Nicolae Botgros s-a născut în satul Badicu - Vechi din raionul Cahul, iar de 40 de ani este dirijor al Orchestrei Naționale de muzică populară "Lăutarii". El deţine titlurile de Artist al Poporului şi Cavaler al Ordinului Republicii.