Concert de zile mari în satul Zaim. Ansamblul Fluieraș, condus de fraţii Ştefăneţ, a încântat publicul în cadrul festivalului Mărţişor 2018

Locuitorii din satul Zaim, raionul Căuşeni, s-au bucurat de un spectacol cum mai rar au văzut. Ansamblul de cântece și dansuri populare "Fluieraș", condus de fraţii Ştefăneţ, a încântat publicul, în cadrul festivalului Mărţişor 2018. Pe scenă a urcat şi interpreta Cornelia Ştefăneţ.



Spectatorii au avut doar cuvinte de laudă pentru artişti.



"Foarte frumos, mulţumim Ansamblului Fluieraş, să vie mai des la noi, până acum nu am avut casa de cultură, a fost închisă şi nu am avut concerte, dar acum suntem bucuroşi".



"Toţi ne-au plăcut, cântecele şi dansurile. Ceea ce privim la televizor e una, dar ce e în realitate e alta".



"Mai des aşa concerte să fie prin sate pentru că şi lumea poate ar fi mai voioasă, mai energică. Dacă eram mai tânăr poate mă ridicam şi dansam".



"Ne-am adus aminte de tinereţe, când erau sărbători aici era întotdeauna concert".



Artiştii au fost aplaudați de public în picioare.



"Am simţit căldura publicului foarte, foarte mult, şi am văzut că e arhiplină sala şi în picioare stătea lumea. Pentru noi este o bucurie foarte mari pentru că vin să asculte ceea ce facem noi, arta noastră", a declarat Marcel Ştefăneţ, membru al ansamblului "Fluieraş"



"Lumea din satele Moldovei este foarte dornică de concerte. Ne bucurăm că cu ocazia acestui frumos festival Mărţişor avem ocazia să cântăm în faţa lor", a menţionat Cornelia Ştefăneţ, interpretă-



Casa de Cultură din Zaim a fost redeschisă după o pauză de 15 ani.



"Anul trecut, pe 21 noiembrie, când a fost redeschisă casa de cultură doamna ministru Monica Babuc ne-a promis că Zaimul va audia şi va viziona un concert de talie naţională, am crezut, am sperat şi astăzi avem acest concert cu sala plină, cu zaimeni fericiţi", a subliniat Ion Veste, primarul satului Zaim.



Pentru organizarea ediţiei din acest an a festivalului internaţional, care s-a ţinut atât în Chişinău, cât şi în provincie, Guvernul a alocat 2,5 milioane de lei.