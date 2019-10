Concert de zile mari de Hramul Chișinăului. Mai mulți artişti au încins atmosfera de sărbătoare

foto: publika

Centrul Capitalei a răsunat de muzică şi voie bună până seara târziu.

Petrecăreţii care au sărbătorit aseară hramul oraşului Chişinău în Piaţa Marii Adunări Naţionale au avut parte de un concert de zile mari. Oamenii au dansat şi chefuit până aproape de miezul nopţii. Sărbătoarea a culminat cu show grandios de focuri de artificii.



Pe scenă au urcat mai mulţi artişti cunoscuţi din ţara noastră. Orchestra fraţilor Advahov, Zinaida Julea, Adriana Ochişan şi Igor Cuciuc au încins atmosfera.



Surpriza din acest an au fost cântăreţii de peste Prut, Fuego şi Andra.



”Eu îs de la oara zece aici. Am dansat, m-am veselit, am servit și tot e bine.”



”Atmosfera frumoasa, îmi pare bine că noi ne întâlnim iată aici și dansăm.”



Şi ce fel de sărbătoare fără bucate. Carnea gătită la grătar i-a ademenit pe mulţi, însă unii s-au plâns că preţurile au fost cam pipărate. Un kilogram de frigăruie de porc putea fi cumpărat cu 450 de lei.



"- E cam scump.

- V-aţi cam pus pofa-n cui mă uit.

- Cam da, pofta în cui. Am luat nişte porumb, am luat ceva mai ieftior. Nu ne ţine buzunarul".



"Dragi prieteni, pentru Chişinău, pentru prietenie. Pentru oraşul alb"



"O dată în an se poate. Ce are de cheltuit, se cheltuie."



"- Da câte pahare, aţi "sărbătorit" astăzi?

- Sincer, nu mult, cred că două".



Tulburelul a curs gârlă, aşa că până aproape de miezul nopţii unii petrecăreţii cheflii s-au întrecut în urări.



"Ca toți oamenii să șie creștini ortodocși, credincioși, plăcut ca să stimeze unul față de altul, să aibă o stimă ca niciodată să nu șie dușman unul față de altul.”



”Le doresc la toată lumea multă sănătate în primul rând, și în primul rând multă sănătate la oamenii care au organizat lucru ista.”



Hramul oraşului Chişinău a fost stabilit în 1995, odată cu reinaugurarea Catedralei Mitropolitane. În această zi, creştinii ortodocşi de stil vechi prăznuiesc "Acoperământul Maicii Domnului".