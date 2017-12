Concert de Revelion în Piaţa Marii Adunări Naţionale, startul sărbătorii se va da la ora 22.00. Ce interpreți vor cânta

Foto: publika

Primăria Chişinău organizează un concert de Revelion în Piaţa Marii Adunări Naţionale



Primăria municipiului Chişinău are deosebita plăcere de a invita toţi locuitorii şi oaspeţii capitalei să petrecem împreună trecerea dintre ani, în Piaţa Marii Adunări Naţionale.



Cei care vor încălzi atmosfera din centrul Chişinăului în noaptea de Revelion sunt Orchestra municipală de muzică populară condusă de Fraţii Vasile şi Vitalie Advahov, alături de soliştii Zinaida Julea şi Mihai Ciobanu.



Seara va fi completată de cei mai îndrăgiţi interpreţi de muzică uşoară din Republica Moldova, inclusiv Nelly Ciobanu, Doiniţa Gherman, Diana Brescan, Olia Tira, Trupa "Catharsis", Roxana, Ricu Vodă, Cezara, Mariana Mihăilă etc.



Trecerea în Nouă An va fi marcată printr-un foc de artificii.



Concertul din Piaţa Marii Adunări Naţionale va începe la ora 22.00 şi va dura până la ora 2.00.