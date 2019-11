Concert de muzică clasică la Filarmonica Națională, dedicat Zilei Naţionale a României

Filarmonica Națională "Serghei Lunchevici" a găzduit aseară un concert vocal-simfonic, dedicat Zilei Naţionale a României. Evenimentul cultural este organizat pentru a 15-a oară și a adunat, şi în acest an, o sală plină de iubitori ai muzicii clasice. Atmosfera de sărbătoare a fost întreţinută de mai mulţi compozitori și soliști autohtoni.



Oamenii spun că au aşteptat cu nerăbdare acest concert şi că de fiecare dată trăiesc sentimente de nedescris. Aceștia cred că asemenea evenimente sunt binevenite, iar Ziua României este un prilej deosebit pentru a petrece timpul frumos și elegant.

Spectatorii au rămas impresionaţi:



"Este întregirea țării, este Marea Unire, un eveniment care face neamul mai unit, mai puternic, mai mare, mai bogat, și spiritual, și economic".



"O sărbătoare foarte însemnată pentru poporul român. O zi pentru noi, care sărbătorim în fiecare an și în fiecare zi, practic."



"Decembrie semnifică țara care cândva a fost a noastră. Semnifică sărbătoare Națională a României "



"Este o zi deosebită pentru sufletul Românilor, Ziua Națională a României și venim foare des în ultimul timp. Înainte nu prea aveam posibilități, iar astăzi cred că este bine și dorim ca și copiii, și nepoții noștri să o facă și mai bine ca noi."



"Am venit să primesc o plăcere de la concertul care ne va fi oferit în seara aceasta și sper ca toți spectatorii care au venit aici sunt de aceiași părere ca și mine. Noi suntem din același neam, ne mai ține aceeași tradiție, aceeași istorie, aceleași obiceiuri."



La concert au venit şi câţiva turiști, care s-au dovedit a fi destul de informaţi cu ocazia evenimentului:



"Am venit în Republica Moldova în calitate de turist. Este Ziua României, o sărbătoare națională".



În schimb, vorbitorii de limbă rusă nu prea au știut ce se sărbătorește în data de 1 Decembrie.



"Nu. Noi nu știm ce sărbătoare este".



La eveniment a fost prezent și Ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniţă.



"Întotdeauna când ascult rapsodia română, ceva important, ceva profund în mine se mișcă. Sunt convins că și această seara va fi una de excepție, pentru că am încredere în talentul artiștilor care vor fi pe scena Filarmonicii Serghei Luncheivici", a declarat Daniel Ioniţă, Ambasadorul României la Chișinău.



La 1 decembrie 1918 a avut loc Marea Unire a tuturor teritoriilor româneşti. Atunci, Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat o Rezoluţie care a consfințit unirea Transilvaniei şi a Banatului cu România, Basarabia fiind deja în componenţa Vechiului Regat, după ce Sfatul Ţării a votat Unirea pe 27 martie 1918.