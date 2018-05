Concert de excepţie organizat de fundaţia de caritate Miron Shor. Iosif Kobzon şi Lev Leșcenko, de Ziua Victoriei la Chişinău

Concert de excepţie la Chişinău, organizat de fundaţia de caritate "Miron Shor" cu ocazia Zilei Victoriei. Zeci de participanţi ai celui de-al Doilea Război Mondial, dar şi la alte conflicte militare, au avut parte de o seară specială şi plină de amintiri.

La eveniment au participat mii de oameni, iar Parcul Eroilor Afganezi din Capitală a devenit neîncăpător. Spectatorii au cântat şi dansat la unison cu legendarii artişti ruşi Iosif Kobzon şi Lev Leșcenko. Cei doi au ridicat publicul în picioare şi au rupt ropote de aplauze.



Pentru veterani a fost improvizată şi o bucătărie militară de câmp. Participanţii la război au mulţumit pentru atenţia deosebită şi grija manifestată.



"Am vorbit cu oamenii, ne-am revăzut, asta este cel mai important."



"Mi-a plăcut foarte mult concertul de astăzi. Îmi plac spectacolele cu muzică. Toată viaţa mea am colecţionat discuri de vinil. Le păstrez ca aurul. Am în jur de 800 la număr."



"Este foarte plăcut, foarte, nu mă aşteptam."



"E prima dată pentru mine şi îmi pare bine că am ajuns la aşa concert mare şi frumos."



Iosif Kobzon şi Lev Leșcenko i-au mulţumit preşedintelui fundaţiei "Miron Shor" pentru invitaţie.



"Nu este prima dată când vin la această sărbătoare la Chişinău. Îi sunt recunoscător pentru că uneşte oamenii în această zi importantă, pentru că simt sărbătoarea şi sunt împreună", a spus Iosif Kobzon, artist al poporului din URSS.



"A fost aşa o pace şi o bucurie. Este unica sărbătoare care până acum cu adevărat ne uneşte. Ziua Victoriei este în inima fiecăruia dintre noi", a menţionat Lev Leșcenko, artist al poporului din URSS.



Ilan Şor i-a felicitat pe veterani şi le-a mulţumit pentru sacrificiul lor.



"Veteranii au adus această victorie pentru noi, ne-au adus libertatea şi un cer albastru deasupra capului. Atât timp cât sunt în viaţă, în fiecare zi trebuie să fim alături de ei, să îi ajutăm. Şi îi vom ajuta. Iar cei care nu mai sunt în viaţă, să ne închinăm lor şi să le cinstim întotdeauna memoria" a declarat Ilan Şor, preşedintele Fundației ”Miron Shor”.



Concertul s-a încheiat cu un grandios spectacol de artificii.