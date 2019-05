Concert de excepţie la Palatul Național: Maestrul Eugen Doga a susținut aseară un concert

foto: publika.md

Concert de excepţie la Palatul Național. Admiratorii marelui compozitor Eugen Doga, i-au putut asculta aseară creaţiile într-un spectacol denumit "Drumul amintirilor". Maestrul şi-a încântat fanii cu melodiile îndrăgite, dar și creații noi. Pe scenă, au evoluat Fuego și Ana-Maria Donose din România, dar și interpreți autohtoni.



"Cu fiecare spectacol ma simt mai încărcată să spunem așa, mai entuziasmată, cu emoții mai mari. Fiecare concert alături de maestrul Doga este o experiență unică", a spus interpreta din România, Ana-Maria Donose.



Eugen Doga spune că a decis să organizeze concertul, deoarece i-a fost dor de public și de scenă.



"Cântăm cu dragoste pentru că dragostea decide, ea este această sursă pentru existența acestei lumi anevoiasă, dar totuși frumoasă", a spus compozitorul, Eugen Doga.



Sala Palatului Naţional a fost arhiplină cu spectatori. Unii au venit de peste hotare.



"Suntem foarte fericiți că am venit la acest concert. Este ceva extraordinar."



"Foarte frumos concertul. Suntem încântați de operele maestrului. Îmi place foarte mult."



"Concertul a fost fantastic. Mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea să fiu prezent aici în această seară minunată."



Şi premierul Pavel Filip a venit la concert şi i-a adus maestrului Doga un buchet mare de trandafiri albi.



Şi alţi oficiali, dar şi diplomaţi au fost prezenţi la eveniment.



"A fost superb. Muzica maestrului Doga este elegantă și superbă. Este o plăcere pentru mine să fiu aici și să ascult această muzică minunată", a spus ambasadoarea Republicii Austria în RM, Christine Freilinger.



"Mă bucur foarte mult că am reușit să organizăm un spectacol care nu este unul aniversar, dar eu cred că Doga poate fi aniversat în fiecare zi. Sper că tot publicul se va bucura de această realizare nouă organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării", a spus ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc.



Operele marelui compozitor Eugen Doga sunt apreciate în întreaga lume, iar celebrul vals „Gingaşa şi tandra mea fiară” a intrat în lista capodoperelor UNESCO.