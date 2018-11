Concert de excepţie la Palatul Naţional. Dan Balan a revenit acasă

Foto: publika

Dan Bălan a revenit aseară la Chișinău cu un concert de excepţie. Vedeta a evoluat pe scena Palatului Naţional cu show-ul ”Ventigo”, în faţa unei săli pline.



„Creăm o sărbătoare astăzi Chișinău?

- Da!

- Sunteți cu mine?

-Da! ”



Printre cei care au venit la concert au fost admiratori și prieteni din Moscova.



”Am adus flori nu doar pentru Dan, dar și pentru mama și bunica lui. Îmi plac toate piesele.”



”Este un om și un interpret minunat. Îl cunosc de foarte mult timp.”



Şi copiii au dansat şi cântat alături de interpretul lor preferat.



”Îmi place mai mult ”Ventigo” pentru că îmi place ritmul la piesă și îmi place și videoclipul.”



”Este unul din cântăreții mei preferați și chiar am o plăcere să vin la concertele lui, am mai fost în trecut și a fost foarte fain, mi-a plăcut foarte tare .”



De la concert nu a putut lipsi mama artistului, Ludmila Bălan.



”Emoții de nedescris, nu pot spune în cuvinte. Am intrat și când am văzut sala plină și mi-am dat seama că toată lumea asta a venit aici pentru fiul meu, mi-au dat lacrimile și m-am gândit: „Nu pot să cred, oare eu sunt cea care l-a adus pe lume”, a declarat Ludmila Balan, mama lui Dan Balan.



Dan Balan a spus imediat după show că a fost copleşit de căldura publicului.



”Publicul la Chișinău este deosebit, am simțit emoții pozitive, multă căldură ca de fiecare dată, am cântat împreună, a fost super. Anul viitor, se pregătesc pentru anul viitor mai multe țări și o să fie si Statele Unite și Japonia și țările europene, se pregătește acuma acest turneu în toată lumea.”



Concertul Ventigo face parte dintr-un turneu european.