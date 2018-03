CONCERT DE EXCEPŢIE în Capitală. Cele mai emoționante melodii despre mamă și femei

Palatul Naţional "Nicolae Sulac" a găzduit un nou concert în cadrul Festivalului "Mărţişor 2018". Spectacolul muzical a avut loc aseară, iar atmosfera a fost încinsă de artiştii Alex Calancea Band, Guz, Cristofor Aldea-Teodorovici și Natalia Barbu. Cele mai multe piese interpretate aseară au fost didicate femeilor, în special mamelor.



"Mi-e dor de mama mea și ma gândesc numai să nu plâng pe scenă. Și am avut așa un nod în gât când am cântat această melodie, dar am dus-o până la capăt", a spus Natalia Barbu, interpretă.



Pe scenă a urcat și Cristofor Aldea-Teodorovici. Interpretul a cântat piesa părinților săi, "Focul din vatră".



"Au fost trei mesaje pe diferite căi. Toate pentru doamnele noastre și noi cântăm pentru voi femeile noastre pe parcursul anului, dar în această zi o facem un pic mai intens și mai sufletește", a declarat Cristofor Aldea-Teodorovici, nterpret.



Pe scenă au mai cântat Guz, dar și Ana Munteanu, cea care ne-a dus faima în România.



"Le doresc cât mai multă fericire, dragoste, să fie iubite și să iubească", a zis Ana Munteanu, interpretă.



Și de această dată, sala Palatului a fost arhiplină.



"Am venit cu toată familia. Concertul a fost extraordinar. Mi-au plăcut toți. Fiecare are ceva deosebit."



"Emoții numai de fericire, de bucurie, sentimente placute alături de acești artiști minunați și o muzică extraordinară. "



Concertul a fost organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Astăzi, în cadrul aceluiaşi festival, va avea loc un nou concert.