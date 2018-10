Concert de excepţie de hramul Chișinăului. Connect-R, dar și artiştii din ţară au încins atmosferă de sărbătoare

Concert de excepţie în centrul Capitalei. Interpreţi autohtoni, dar şi din România au încântat aseară pentru miile de oameni veniţi în Piaţa Marii Adunării Naţionale să chefuiască de Hram. Petrecerea a durat până aproape de miezul nopţii, iar surpriza serii a fost Connect-R, care a venit la Chişinău la invitația lui Adrian Ursu.



Petrecăreții au cântat alături de artist și s-au distrat la maximum.



"Îmi place foarte mult. Aș vrea mai des să vină."



"E foarte tare și cel mai mișto."



"Am fost invitat de Adrian Ursu, un muzician adevărat. Iubesc Chișinăul, mă leagă amintiri de acest oraș și nu am avut cum să refuz invitația", a declarat Connect-R, interpret român.



Pe scenă a urcat apoi și Adrian Ursu, care a cântat noua s-a piesă "Mai fierbinte" alături de Connect-R.



"Atâta public în piață, a fost foarte receptiv. Mă bucur că în scurt timp am reușit să fac posibilă prezența lui Connect-R aici, live, în Piața Marii Adunări Naționale", a spus Adrian Ursu, interpret.



Spectacolul a culminat cu un recital susținut de trupa Zdob și Zdub.

După petrecăreţi, în centrul oraşului au rămas mormane de gunoi. Mai multe autospeciale și muncitori de la Autosalubritate au ieşit la lucru cu noaptea-n cap pentru a readuce ordinea în centrul Capitalei.



Cheflii au lăsat în urma lor sticle goale, pahare și pungi de plastic. Muncitorii spun că în acest an a fost mai mult gunoi.



"Sunt sticle, de toate sunt... Mizeria este foarte mare."



"Sticle, cutii. Mai ales prin colțuri...au lăsat de toate. E centrul, dar e cel mai murdar."



"Noi vom ieși din situație. Ne ajută și autospecialele. Va fi foarte bine, vom reuși."