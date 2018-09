Concert de excepţie cu ocazia celor 40 de ani de la inaugurarea Sălii cu Orgă din Chişinău

foto: publika.md

Un concert de excepţie a fost organizat cu ocazia celor 40 de ani de la inaugurarea Sălii cu Orgă din Chişinău. Evenimentul a dat tonul stagiunii 2018 - 2019 şi a celebrat cei 30 de ani de la fondarea Orchestrei Naționale de Cameră.



La concert a participat prima organistă a Sălii, Svetlana Bodiul, care a povestit publicului despre primul concert de acum 40 de ani.



"Atunci a fost un concert extraordinar. A fost Maria Bieşu, Veronica Garştea. A fost un concert grandios, toţi aveau emoţii. Sunt fericită că sunt aici, sunt fericită să cânt din nou la acest instrument", a spus Svetlana Bodiu, organistă.



Şi reputatul violonist Ilian Gârneț a încântat publicul.



"O responsabilitate imensă, pentru că acasă ca să cânţi eu cred că este un lucru foarte responsabil, mai ales că nu am fost demult. Este un lucru foarte special", a spus Ilian Gârneţ, violonist.



"E un moment de bucurie când vezi că lucrurile au o continuitate, s-a creat o tradiţie. E foarte greu să creezi o tradiţie. Sunt oameni care sunt la fiecare concert aici", a spus Cristian Florea, violoncelist, dirijorul orchestrei naţionale de cameră.



Spectatorii au răsplătit munca artiştilor cu ropote de aplauze.



"Am fost aici la concert cu aproximativ 30 de ani în urmă şi mă bucur că am revenit."



"Pentru mine astăzi este important că este aniversarea mea şi am venit la acest concert pentru că demult vroiam la un asemenea concert."



Şi ministrul Educaţiei şi Culturii s-a numărat printre spectatori.



"O sală care a îmbinat în sine şi frumuseţea arhitectonică şi prezenţa unui instrument de extraordinară valoare artistică. Vin să mulţumesc celor care de-a lungul celor 40 de ani au păstrat aprinsă flacăra dragostei pentru o muzică minunată", a spus Monia Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



Cu acestă ocazie, oficialul a înmânat diplome de onoare invitaţilor speciali şi administraţiei sălii cu orgă.



"În aceşti 40 de ani, aici pe scena noastră a avut loc foarte multe concerte extraordinare cu participarea celor mai faimoşi probabil interpreţi din toată lumea", a spus Larisa Zubcu, directorul sălii cu orgă.



Primul concert în Sala cu Orgă a avut loc în data de 15 septembrie 1978.