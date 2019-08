Concert de caritate la Abaclia. Pe scenă au evoluat mai mulți interpreți autohtoni

Locuitorii satului Abaclia, din raionul Basarabeasca au avut aseară parte de un concert de caritate. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a fi adunați bani pentru reparația sălii de sport din incinta școlii din localitate.

În cadrul concertului au evoluat mai mulți interpreți autohtoni.



Cântăreții spun că de fiecare dată, când au ocazia să participe la asemenea manifestări, o fac cu mare drag.



"Foarte mult vrem ca acești copii să aibă cu ce se ocupa, să fie sala de sport de bine pentru ei", a spus OLGA CRIVORUCENCO, interpretă.



"Am venit aici să ajut această lume frumoasă din acest sat frumos, Abaclia, deoarece am auzit că au o mare dorință să aibă o sală frumoasă", a spus ANDRIAN LIVIȚCHI, interpret.



Evenimentul a fost organizat de activistul civic, Tudor Cârlan.



"Eu am aflat despre această sală prin cunoscuți, prieteni care sunt din Abaclia. Am aflat că mai sunt și niște copii care se antrenează și au nevoie de reparația acestei săli. Am luat niște dulciuri și am venit la ei și într-adevăr am văzut în ce sală copii se ocupă cu sportul", a spus TUDOR CÂRLAN, activist civic.



Victoria Ungureanu are 33 de ani și locuiește împreună cu fiica ei de 11 ani în localitatea Abaclia. Fetița de antrenează în această sală sportivă de peste cinci ani.



"Fetița are medalii, a ocupat mai multe locuri la campionatele naționale, și primul și al doilea și al treilea, medalii are și din aur și bronz. Ea de început acest sport."



În urma evenimentului caritabil au fost adunați 12 mii de lei. Potrivit primarului localității, pentru reparația sălii de sport, sunt necesari 75 de mii de lei.



"Noi avem peste 40 de copii care se antrenează în fiecare lună, în fiecare an. Avem antrenori care pregătesc acești copii. Noi le-am pus la dispoziție spațiul", a spus VICTOR NICULIȚA, primarul satului Abaclia.



Școala în care se află sala de sport a fost închisă în anul 2013 din cauza numărului mic de copii. Localitatea Abaclia are 5200 de locuitori, dintre care 472 sunt copii minori.