Concert cu 3000 de oameni la Teatrul Verde din Chişinău. Spectatorii au renunţat la măşti şi nu au respectat distanța socială

Aproximativ trei mii de persoane s-au distrat la concertul cunoscutului interpret din Rusia, Jah Khalib, organizat aseară, la Teatrul Verde din Capitală. Deși, organizatorii au depus eforturi ca regulile epidemiologice să fie respectate, spectatorii au renunţat la măşti şi nu au respectat distanța socială.



Organizatorii le-au măsurat temperatura, le-au pus la dispoziţie dezinfectant și chiar le-au oferit măști de protecție.



”Acesta este orașul Chișinău. Chișinău! Chișinău! Astăzi, acest oraș este cel mai frumos!”



Spectatorii au dansat pe ritmurile muzicii.



”Mai mult am venit să mă relaxez, să ies un pic din zona aia din casă. E o metodă de a diversifica un pic viața.”



”Nu prea îl ascult des, dar la concert am venit. Îmi place. Am venit să stau cu părinţii, să mă bucur de atmosferă.”



”Minunat, extraordinar. Aţi mai fost în pandemie la vreun concert. Nu este pentru prima dată. Se respectă regulile? De exemplu eu respect, stau la distanță, dar în rest nu ştiu, cred că nu.”



Oamenii ne-au spus că asemenea concerte ar trebui organizate mai des, întrucât au loc în aer liber și pericolul nu este atât de mare.



”Îmi place foarte mult, piesele sunt super, nu putem trăi fără acest interpret cu numele lui ne trezim şi seara cu el adormim. Suntem vaccinaţi de aceea ne simţim în siguranţă, nu ne temem şi îndemnăm pe toţi să se imunizeze. Pandemia într-o zi se va sfârşi, dar arta este veşnică.”



”Oamenii au obosit de izolare, de măşti.”



” - Dacă vă uitați așa, cum credeți, se respectă regulile epidemiologice?

- Categoric nu se respectă, dar era și de așteptat. Lumea vrea să se simtă bine. E foarte cald afară. Măștile sigur că ne încurcă.”



În jur de 20 de angajați ai poliției au asigurat ordinea publică.



”Persoanele au fost preîntâmpinate şi atenționate să respecte distanţa socială şi la intrare este dezinfectant şi se oferă măşti fiecăruia. Capacitatea totală aici este de 6.500 de persoane, însă a fost permis până la 3000, în cazul în care va fi atinsă această limită, poliţia va interveni”, a declarat ofiţerul principal de la Inspectoratul de politie Centru, Ion Capmoale.



Organizatorii concertului ne-au spus că biletele s-au vândut ca pâinea caldă.



”Spun cu toată certitudinea că normele sanitare sunt respectate. Fiindcă sunt în spaţiu deschis oamenii pot să stea şi fără mască. La acest concert am sporit măsurile de precauţie, este un control mai riguros ca totul să fie în conformitate cu normele pandemice”, a declarat Anatoli Karajekov.



Biletele au costat între 400 şi 800 de lei.