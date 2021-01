CONCEDIERI COLECTIVE LA CFM. Peste 1.000 de angajaţi ar putea fi daţi afară

"Aceste persoane, care nu vor fi folosite, ele trebuie concediate. Este dureros, dar faptul dacă vrem să păstrăm întreprindea trebuie făcute reorganizări. Şi după toate câte le văd eu, minimum 1000 de oameni o să fie concediaţi", a menţionat Adrian Onceanu, director interimar CFM .Adrian Onceanu susţine că din cauza datoriilor care se apropie de 300 de milioane de lei, conturile instituţiei au fost puse sub sechestru, motiv pentru care de 3 luni, CFM nu poate plăti salariile."Noi pentru anul 2019 avem 170 de milioane pierderi de la activitatea transport pasageri. Şi deja pentru anul 2020 avem 114 milioane pierderi", a spus directorul interimar al CFM.Şeful interimar al CFM a mai declarat că situaţia financiară a fost afectată şi mai mult de pandemie şi de restricţiile impuse de autorităţi în primăvara anului trecut, care au dus la scăderea drastică a veniturilor. Ca parte a reorganizării, Onceanu a mai propus închiderea mai multor staţii feroviare. În prezent, CFM are 6800 de angajaţi. Majoritatea nu au mai primit salarii din octombrie anul trecut, restanţele fiind de 69 de milioane de lei. Conducerea CFM nu a putut oferi un termen exact pentru achitarea restanţelor salariale."Constatăm, că situaţia este mult mai dură decât ne-am închipuit. Solicităm administraţia căii ferate, consiliul de administrare să ne prezinte un plan de acţiuni pe termen scurt pentru a soluţiona în primul rând achitarea salariilor", a declarat Petru Burduja, vicepreşedintele Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe.Conducerea CFM are la dispoziţie câteva zile pentru a veni cu soluţii pentru plata lefurilor. Recent, angajaţii mai multor staţii feroviare din diferite localităţi ale ţării au lipsit pe rând de la serviciu, în semn de protest pentru că nu şi-au primit salariile. Calea Ferată a Moldovei este cea mai mare întreprindere de stat din ţară, după numărul de angajaţi.