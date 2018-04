Comunitatea evreiască din Moldova a început să sărbătorească Paștele Evreiesc

Comunitatea evreiască din Republica Moldova a început să sărbătorească Paștele Evreiesc. Timp de opt zile, evreii din întreaga lume sărbătoresc eliberarea poporului de sclavia egipteană. Mai mulți evrei din Republica Moldova s-au adunat într-un local din Capitală ca să cinstească toate tradițiile legate de această zi.



Pe lângă cântece, dansuri şi veselie, sărbătoarea Paştelui la evre are şi un şir de tradiţii specifice. Un element specific este dieta specifică sărbătorii. În această perioadă, evreii exclud din alimentaţie produsele ce conţin drojdii, pe masă este binevenit vinul roşu şi peştele umplut.

Un alt ritual specific este să se sprijine doar in cotul stâng, aceasta simbolizează dorinţa de libertate a evreilor.

"Cele mai importante lucruri se fac acum. Se sărbătoreşte 8 zile, în Israel 7 da aici 8. Cel mai important este că în prima noapte fiecare familie evreiască se adună împreună acasa şi fac o serie anumită de lucruri, 15 puncte. Se numeşte ultima ordine, scopul căreia este să întărească tradiţiile şi să le transmită următoarei generaţii din an în an", a spus ravinul, Șamșon Daniel.



Pentru poporul evreu, " Pessa'h" este sărbătoarea eliberării şi a unui nou început. În cele 8 zile de sărbătoare toţi se adună în sânul familiei pentru a sărbători şi a transmite tradiţiile mai departe.



"Pentru noi toţi "Pessa'h" în primul rând sărbătoarea libertăţii. Cîndva foare demult anume la acestă sărbătoare ne-am simţit oameni liberi."



"În fiecare an, odată în an toată comunitatea evreiască se adună pentru a întâlni această dată împreună cu toţi."



"Posibil cea mai mare sărbătoare a poporului evreu, Pessa'h, simbolizează ieşirea din robia egipteană. Dar în fiecare an când ne adunăm împreună şi ne amintim această istorie, noi încercăm să ieşim fiecare din Egiptul nostru."



Evreii numără anii de la facerea lumii şi nu de la naşterea lui Hristos cum o facem noi, astfel, la ei acum este anul 5778.