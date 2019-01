Comuniştii moldoveni au marcat 95 de ani de la moartea lui Lenin

Nostalgici ai vremurilor sovietice au depus flori la monumentul lui Vladimir Lenin. Ei au marcat astfel 95 de ani de la moartea fostului lider bolşevic. Nu a lipsit de la eveniment liderul comuniştilor, Vladimir Voronin, care a venit împreună cu fiul său, Oleg Voronin.



Admiratorii lui Lenin, mai puţini de la an la an, spun că îi datorează acestuia totul.



"Tot ce am obţinut pentru mine, pentru familia mea, pentru fiul meu, s-a întâmplat datorită acelei epoci", a spus o femeie.



"Oamenii cred că el a fost un om cinstit şi corect", a completat o altă femeie.



"Vladimir Ilici Lenin a fost persoana ceea care le-au dat dreptate şi libertate la lume ca să poată trăi mai uşor", a spus un bărbat.



Şi Vladimir Voronin i-a adus o serie de elogii.



"Oamenii vin şi o să vină la Lenin şi astăzi, şi în viitorul apropiat şi mai departe o să vină la Lenin. Lenin a fost unicul care a deschis calea omenirii spre o viaţă normală, spre o egalitate", a declarat liderul PCRM, Vladimir Voronin.



Tradiţional, au fost înmânate carnete de partid noilor membri, doar doi de data aceasta. Lenin a fost liderul revoluției bolșevice din 1917, soldată cu înlăturarea regimului ţarist. Bolşevicii conduşi de Vladimir Ilici Lenin au declanşat o vastă campanie.