Comuniştii au marcat ziua pionerului în Capitală, la aproape 30 de ani de la destrămarea URSS

La aproape 30 de ani de la destrămarea Ununii Sovietice, comuniştii au marcat ziua pionerului. Mai mult, câţiva copii au şi fost primiţi în rândurile organizaţiei pionereşti.

La ceremonia, organizată la monumentul lui Lenin a participat şi liderul PCRM, Vladimir Voronin.



Dacă în 2015 la organizaţia de pioneri aderau 150 de copii, astăzi, Voronin a legat doar patru cravate roşii.



Deşi nu ştiu prea multe despre pioneri, copii afirmă că au aşteptat mult acest eveniment:



"De azi sunt oficial pionier şi am vrut să devin. Mi-au propus colegii de clasă să mă fac pionier şi am devenit, pentru că mi-a plăcut."



"Pionierii trebuie să facă lucruri bune, să îi ajute pe cei mai mici şi pe cei bătrâni. Mereu să fie pregătiţi."



"Să fiu exemplu pentru toţi, este interesant. Am cravată roşie pentru pionier, - Şi ce reprezintă aceasta? Este culoarea victoriei."



Vladimir Voronin i-a felicitat pe proaspeţii pioneri şi a vorbit de timpurile când şi el făcea parte din această organizaţie.



"Undeva 9 ani aveam când am devenit pionier . Atunci numai se începuse după război în Moldova noastră a se forma organizaţia de partid, organizaţia de consomol şi organizaţia de pionier. Numărul pionerilor se modifică pentru că vârsta trece. În mare măsură depinde de părinţi ce vor ei să vadă ei în viitorul om pe care l-au născut", a declarat Vladimir Voronin, lider PCRM.



Ziua pionerului a fost marcată, oficial, din anul 1922 şi până la destrămarea Uniunii Sovietice.