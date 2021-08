Comuna Sipoteni, desemnată „Capitala Tineretului”, a întrunit la un maraton mai bine de 100 de tineri din toată țara

La cursă au participat atât persoane din comuna Sipoteni, cât și din alte localități.”Noi o avem pe bunica de aici din regiune, din Călărași, și, cum eram prin apropiere, nu puteam să ratăm un așa eveniment, mai ales că nouă ne plac alergările.”, a spus ANDREI MANTEA, participant.”Mi-a părut destul de bine, chiar interesant. Mi-a plăcut că am fost alături de tata și am alergat împreună cu el în Sipoteni.”, a declarat BOGDAN MANTEA, participant.Învingătorii cursei spun că prin astfel de evenimente tinerii sunt motivați să ducă un mod sănătos de viață.”Mă simt foarte bine, cursa pentru mine e ușoară, nu e prima oară. Am experiență în spate și a fost ușor pentru mine. Este o experiență foarte binevenită pentru tineri, deoarece promovează un mod sănătos de viață și îi motivează să practice sportul în continuare.””Nu profesional, dar mă ocup cu sportul și fac exerciții în fiecare zi. Când am văzut că ajung prima dintre femei, adică dintre fete am fost foarte bucuroasă.””Am experiență bogată în spate, maratoane, semi-maratoane. Distanța de 4 kilometri e una mică, dar a fost o experiență foarte faină. A fost un fel de cursă veselă: ne-am veselit, am mers pe traseu cu mulți adolescenți, copii și a fost foarte interesant cu ei.”Evenimentul nu a fost doar despre sport. Câțiva voluntari le-au vorbit oamenilor despre importanța vaccinării.”Am venit astăzi la acest eveniment ca să informăm societatea despre vaccinare, despre COVID-19, care sunt măsurile de precauție, cum de fapt să nu atragem atenție la știrile false.””Omenii din țara noastră trebuie să se vaccineze deoarece aceasta este cea mai bună cale de a reveni la o viață normală. Este una din puținele metode de a te proteja pe tine și pe familia ta împotriva la COVID-19 care din păcate nu a plecat.”Locul maratonului nu a fost ales întâmplător. Și asta pentru că Sipoteni este Capitala tineretului în 2021. Organizatorii spun că și-au propus să-i încurajeze pe participanți să fie mai implicați în societate.”Sunt tineri practic din toată Moldova, și din Chișinău, și din raioanele țării. Îmi pare că sunt deja peste 100 de tineri, cu toate că au fost preconizați 100, dar cred că solicitări au fost mai multe.”, ne-a vorbit DUMITRU POP, organizator.”Capitala tineretului înseamnă mult, înseamnă valorificarea potențialului tinerilor, implicare și participare la diverse școli de vară, ateliere de lucru, competiții. Este o mândrie pentru localitatea noastră și vreau să mulțumesc tinerilor din Sipoteni care au participat activ la scrierea acestui proiect.”, a notat VASILE RAȚĂ, primarul comunei SipoteniMaratonul ”Sipoteni Youth Run” a fost organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu primăria Sipoteni, cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.