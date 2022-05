Compromis. Guvernul a semnat un contract cu Centrala de la Cuciurgan, iar Uzina Metalurgică de la Rîbniţa a primit autorizaţie de funcţionare

Ministerul Mediului a eliberat o autorizaţie de mediu pentru Uzina Metalurgică de la Rîbniţa, astfel încât Guvernul să poată cumpăra mai ieftin energie electrică din stânga Nistrului. Ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, a recunoscut că acesta a fost compromisul la care au mers autorităţile de la Chişinău: Guvernul a semnat un contract cu Centrala de la Cuciurgan pentru o lună, iar Uzina Metalurgică de la Rîbniţa a primit autorizaţie de funcţionare, pentru această perioadă.

"Ca în orice proces de negociere dintre două părţi trebuie să găseşti compromisul şi Guvernul a agreat că pe durata în care avem contractul pentru furnizarea curentului electric, să fie eliberată autorizaţia de mediu pentru Uzina Metalurgică din Rîbniţa", a spus ministrul Mediului.

La 13 aprilie, Uzina Metalurgică de la Rîbnița a primit refuz la cele două solicitări de a i se elibera autorizații de mediu pentru emisia poluanților în atmosferă de la sursele fixe de poluare și pentru gestionarea deșeurilor.

S-a întâmplat după ce inspectorii de mediu au mers în vizită la uzină şi au constatat încălcări.

Totuşi, peste aproape două săptămâni, uzina s-a ales cu o autorizaţie provizorie.

În 29 aprilie, premierul Natalia Gavriliţa a anunţat că va fi eliberată pentru o lună.

În interviul pentru Radio Europa Liberă, ministrul Mediului a evitat să spună care este impactul acestei decizii pentru mediul ambiant.

"- Cât de gravă este această decizie din punctul de vedere al mediului? Este poluantă această uzină?

- Uzina, ca orice întreprindere, are emisii în aerul atmosferic, adică da, ea poluează. O astfel de autorizaţie presupune ca, în principiu, orice întreprindere care are emisii... în autorizaţie, de obicei, se scrie care este cota de emisii pe care întreprinderea are dreptul să o elimine pe parcursul unui an", a spus ministrul Mediului.

Contractul pentru achiziţia energiei electrice de la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan urma să expire în 1 mai.

Cu câteva zile înainte de asta, premierul Natalia Gavriliţa a anunţat, la un briefing, că autorităţile de la Chişinău au ajuns la o înţelegere pentru încă o lună.

Astfel Moldova cumpără energie cu preţul de 59,5 dolari pentru un megawatt pe oră, cu 6 dolari mai mult decât până acum.

Energocom a lansat o licitaţie pentru a cumpăra energie electrică şi din alte surse, dar companiile care au participat la concurs au avut oferte mult mai costisitoare, cea mai mică fiind de 96,5 dolari pentru un megawatt pe oră.

Natalia Gavriliţa a explicat că într-un final, s-a semnat un contract cu centrala din Cuciurgan, ca să nu apară necesitatea de a majora tarifele pentru consumatorii finali.