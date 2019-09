Compozitorul american premiat cu Grammy, LaShawn Daniels, a murit la vârsta de 41 de ani

Compozitorul american premiat cu Grammy LaShawn Daniels, care a creat hituri pentru Beyoncé, Whitney Houston şi Lady Gaga, a murit la vârsta de 41 de ani, într-un accident de maşină produs în Carolina de Sud, potrivit mediafax.ro.

Soţia compozitorului, April Daniels, a anunţat într-un comunicat că acesta a murit marţi.

LaShawn Daniels a fost premiat cu Grammy în 2001, pentru piesa "Say My Name", interpretată de celebra trupă Destiny's Child.

Daniels a compus, de altfel, mai multe piese nominalizate la premiile Grammy, printre care "Love and War", a lui Tamar Braxton, "He Wasn’t Man Enough", a lui Toni Braxton, şi "The Boy is Mine", cântec interpretat de Brandy şi Monica.

De asemenea a colaborat la piesele "Telephone", cântată de Beyoncé, "If You Had My Love", interpretată de Jennifer Lopez, şi "You Rock My World", a lui Michael Jackson.