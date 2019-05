Compozițiile de flori artificiale în cimitire, bombă ecologică. Ce spun specialiștii

foto: publika

Tradiţia oamenilor de a cumpăra şi a duce compoziţii de flori artificiale, la cimitir, se transformă de la an la an, într-o bombă ecologică. Potrivit ecologiştilor, florile din plastic dăunează atât mediului, cât şi sănătăţii oamenilor. Acestea pot fi văzute deja pe mormintele de la cimitirul Sfântul Lazăr din Chişinău sau aruncate pe alei.



"Ele mai mult ţin, nouă aşa ne place, şi la părinţi aşa am pus, şi de plasticş şi vii. Ştim că sunt periculoase, dar facem cum fac toţi"



"Cred că florile din plastic sunt sursa de poluare a mediului înconjurător şi afectează sănătatea."



Potrivit directorului cimitirului, anual, de pe teritoriu se colectează peste 700 de tone de gunoi, iar 80% reprezintă coroane și compoziții de flori artificiale.



"Noi avem instalate chiar anul acesta vreo 25 de containere, dar lumea ca atare nu le duc la containere. Le scot pe alee, iar noi le evacuăm de pe alee", a spus Pavel Eni, directorul Cimitirului "Sfântul Lazăr", Chişinău.



"Noi chemăm populaţia ca să nu aducă aceste produse în incinta cimitirelor deoarece ande an se dublează cantităţi enorme de deşeuri de plastic. Este bine să plantăm copaci, să plantăm arbuşti, care an de an putem doar să-i îngrijim", a zis Svetlana Bolocan, şef de direcţie, Ministerul Mediului.



În pofida apelurilor, tarabele cu flori din plastic din Piaţa Centrală sunt la mare căutare în ajun de Paştele Blajinilor.



"Reducere la flori!!! 60 de lei. 2 flori la 110!"



"Ce fel de flori aleg oamenii? - Care sunt mai ieftine. -Ce preţuri aveţi? -20 de lei, la 10 lei"



"-Aşa e moda.

-Cum aşa?

-Aşa am prins şi noi de la părinţi şi de astea şi ducem."



"Parcă de atrage frumuseţea lor . Am auzit că dăunează , dar..

-Dar continuaţi să le cumpăraţi?

-Stau la nedumerire."



Şi preoţii îi îndeamnă pe oameni să opteze pentru florile vii.



"Printr-o astfel de abordare iresponsabilă a unora dintre noi, nu ne gândim că aducem prejudicii atât în aspect ecologic, cât şi moral.", a zis Octavian Moșin, preot.



Nerespectarea modului de colectare, de ardere și evacuare a deșeurilor se sancționează cu amenzi care variază între două mii şi 15 mii de lei.