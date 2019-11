Complexul Memorial Eternitate, ţinta vandalilor. Oamenii legii au dechis o anchetă

Complexul Memorial Eternitate a fost, din nou, ţinta vandalilor. După ce în luna iulie curent, persoane necunoscute au furat de la intrare două coroane din bronz, săptămâna trecută, răufăcătorii au deteriorat o placă comemorativă. Ambele acte de vandalism au fost săvârşite după ce în luna iunie, Inspectoratul General de Carabinieri au anunţat că nu vor mai păzi acest obiectiv, care din 2016, se află în gestiunea Ministerului Apărării.



Bărbatul care are grijă de salubrizarea teritoriului, susţine că a depistat vinerea trecută că una dintre plăcile comemorative de pe aleea eroilor este ruptă în două: "Am venit dimineaţa la serviciu. La ora şapte şi 30 de minute. Am văzut placa deteriorată, am pus-o alături. Nu este nimic de mirare".



Bărbatul susţine că nu este pentru prima dată când devine martorul actelor de vandalism pe teritoriul complexului: "Mergeam pe trotuar. Mă uit. Vin trei necunoscuţi cu un ciocan şi au început să bată peste cizmele ostaşilor. Apoi l-au ridicat pe unul sus. Acesta a început să bată peste puşcă. A lovit după asta peste degete".



Unii trecători au condamnat acţiunile vandalilor:



"Eu cred că este o dovadă de nerespectare a trecutului strămoşilor noştri".



"Sunt indiferenţi de societatea noastră. De munca noastră. Nu ne preţuiesc pe noi, ce o făcut oamenii noştri, bătrânii noştri, tata lui, mama lui".



Din luna iunie, Complexul memorial "Eternitate" nu mai este păzit de carabinieri. Obiectivul se afla în gestiunea Ministerului Apărării, care are grijă doar de salubrizarea teritoriului. Ofiţerul de presă a insituţiei, Ala Diaconu, susţine că după săvârşorea actului de vandalism, repsonsabilii din cadrul ministerului, au solicitat Inspectoratului General de Carabinieri restabilirea patrulei.



"Persoanele responsabile în cadrul instituţiei au anunţat IGP-ul. Totodată aceştia au solicitat restabilirea patrulei la monumentul respectiv de către Departamentul Trupelor de Carabinieri", a declarat Ala Diaconu.



La rândul lor, reponsabilii din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, spun că deşi au efeciv sufiecint pentru a asigura protecţia obiectivului, nu pot interveni pentru că nu au primit nicio solicitare în acest sens.



"Nu a venit nici o solicitare de la ei. Noi avem efectiv suficient. Din 16 iunie, 2019, carabinieri nu mai patrulează în zona respectivă. Inspectoratul General de carabinieri a operat modificări în rutele de patrulare auto", a precizat Gheorghe Iacoban, ofiţer de presă în cadrul Inspectoratului General al Trupelor de Carabinieri.



Oamenii legii au dechis o anchetă în acest caz şi investighează actele de vandalism. Totodată, Inspectoratului de Poliție al sectorului Centru anunţă că în prezent, se află pe urmele hoţilor, care în luna iulie au furat de la poarta Complexului Memorial două coroane din bronz. Vineri, Ambasada Federaţiei Ruse la Chişinău a emis un comunicat de presă prin care a condamnat actele de vandalism în privinţa monumentelor istorice ridicate în cinstea eroilor sovietici din timpul celui de-al doilea Război Mondial.

Misiunea diplomatică a solicitat organelor abilitate din ţara noastră să întreprindă toate măsurile necesare pentru a identifica făptaşii. Construit încă în anii 1970, Memorialul Eternitate este considerat monumentul victoriei fostei URSS asupra fascismului şi a fost ridicat în cinstea celor care au căzut în luptă. Complexul a fost inaugurat acum 13 ani.