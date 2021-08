Competiție pentru câini la Vadul lui Vodă. Cum au reușit patrupezii să impresioneze arbitrii (FOTOREPORT)

13 câini ai serviciului vamal şi-au demonstrat abilităţile de depistare a cazurilor de contrabandă la o competiţie care are loc la Vadul lui Vodă. Una dintre probe a constat în găsirea contracronometru a produselor din tutun ascunse în lăzi şi maşini.



De 5 ani, Eduard Ţurcan face echipă cu Dona la frontiera moldo-română.



"Cel mai mult a verificat 32 de maşini în 12 ore de serviciu. Cu câinele în primul rând este mai greu de lucrat decât cu persoanele fizice, deoarece trebuie să cunoşti psihologia canină", Eduard Ţurcan, Inspector al Centrului Chinologic al Serviciului Vamal.



Dragoş Ciorbaru, venit din România special pentru concurs, e mândru de rezultatele câinelui său.



"Câinele este Sam, un câine de trei ani. Câinele este pregătit pentru căutare de droguri, ţigări şi bani. E un câine hiperactiv. Am descoperit canabis la poşta din Constanţa şi am avut o descoperire cu poliţia de frontieră la o navă", explică Dragoş Ciorbaru, Inspector superior BVP Constanţa.



Organizatorii competiţiei spun că echipele canine sunt foarte importante în depistarea substanţelor interzise. Cea mai recentă captură a fost pe larg reflectată în presă.



"230 de kilograme de heroină, preţul fiind de 10 milioane, iar pe piaţa europeană mai mare, în jurul la 50 de milioane", precizează Victoe Popovic, șef de direcţie al Centrului Chinologic al RM.



Câinii de serviciu au fost evaluaţi de arbitri din România, Rusia şi Ucraina.



"Este un schimb de experienţă, aduce plus valoare structurilor echipelor canine din administraţiile vamale", opinează Așexandru Ioniță, arbitru din România.



Oleg Fiodorov, arbitru din Federaţia Rusă e de părere că câinii au un simţ al mirosului de zeci de ori mai sensibil decât al omului şi aceste competiţii arată cum câinii de serviciu, care nu văd tutunul în spaţii închise, îi arată stăpânului că a găsit ceea ce trebuie.



Angajaţii Serviciului Vamal şi câinii lor au fost susţinuţi de membrii familiilor.



"Un câine bine dresat poate să devină un adevărat Sherlock Holmes în depistarea tentativelor de contrabandă."



Cei mai entuziasmaţi au fost copiii.



"Am venit cu familia mea şi foarte mult îmi place competiţia asta, mai ales cum câinii găsesc mingile."



"Mie foarte tare îmi place cum câinii aleargă şi caută singuri."



Competiţia canină a ajuns la cea de-a cincea ediţie consecutivă.