Competiţie la înălţime pe aerodromul Vadul lui Vodă. Cei mai buni paraşutişti din ţară şi-au demonstrat abilităţile

Cei mai buni paraşutişti din ţară au luptat pentru întâietate în cadrul unei competiții organizate pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Campionatul este la a doua ediţie, iar în acest an, numărul participanților s-a dublat, comparativ cu anul trecut. Cei 20 de participanţi au fost împărţiţi în două categorii. În prima au concurat sportivii care au la activ până la o sută de salturi, iar în categoria a doua au fost incluşi cei care au depăşit această performanță.



Cel mai tânăr participant, tot el şi învingător în categoria de până la o sută de salturi este Alexandru Crudu. Bărbatul de 27 de ani este din Chişinău şi munceşte în domeniul IT. Proaspătul campion ne-a povestit că a început să sară cu paraşuta cu trei luni în urmă şi că a făcut din această activitatea o adevărată pasiune.



"În timpul carantinei era foarte plictisitor. Nu am avut ocupaţie şi am decis să încerc. Primul salt l-am făcut pe 9 mai şi de atunci am împlinit 102 salturi astăzi. Îmi pare rău că nu am început mai devreme. Mi s-a schimbat viața total" a menţionat Alexandru Crudu, participant.



Tânărul spune că familia şi prietenii erau destul de sceptici, însă cu timpul au început să îi susţină pasiunea.



"Mama îşi face griji pentru că crede că e foarte periculos, dar de fapt nu e periculos deloc. Noi avem paraşută de rezervă, avem sisteme de securitate. Dar toţi s-au bucurat foarte mult şi toată familia în scurt timp o să se facă paraşutişti", a spus Alexandru Crudu.



Organizatorii spun că în pofida pandemiei de COVID-19 în acest an numărul de participanţi a crescut. Însă, din cauza restricţiilor de circulaţie nu au putut veni în Moldova mulţi paraşutişti din străinătate care şi-au anunţat intenţia de participare la campionat.



"Este prima competiție pe care am avut ocazia să o facem în 2020. Am avut parte de mulţi sportivi, 20 au participat. Am încercat să organizăm tot maximal cu respectarea normelor epidemiologice. Adică mai mult în aer liber", a declarat Alexandru Simonov, organizator.



"O direcție din parașutism este tracking-ul. Sportivii sar de la 3 000 de metri. Ei au o misiune stabilită. Au asupra lor dispozitive de monitorizare GPS care măsoară viteza şi distanța. În tracking sunt trei momente importante: viteza, distanța şi exactitatea. GPS-ul calculează toate aceste date, în baza cărora juriul stabileşte cine e cel mai iscusit parașutist", a punctat Serghei Zincenco, președintele Federației de Parașutism.



Competiţia a durat trei zile, iar câștigătorii au fost răsplătiți cu medalii, cupe şi premii băneşti.