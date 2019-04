COMPETIŢIE ÎNTRE PESCARI. La campionat au participat 45 de pescari din trei ţări

Embed:

Bătălie între pescari. La Suruceni a început Campionatul la pescuit răpitor de pe mal. Competiţia a adunat 45 de bărbaţi, inclusiv participanţi din Ucraina şi România. Prima zi a competiţiei i-a adus noroc unui moldovean care a prins cel mai mare peşte - un răpitor de 2,6 kilograme.



"În a doua rundă am prins cel mai mare peşte, de 2,6 kilograme. Nu m-am aşteptat, pentru că, în acest lac nu prea sunt aşa exemplare. De două kilograme sunt, de jumătate tot, dar cei mai mulţi ai cam 400 de grame."



Şi alţi pescari spun că au avut noroc.



"Astăzi am prins un peşte de peste 700 de grame şi încă cinci mai mici. Sigur că ne place, am fot primiţi foarte bine, sunteţi bravo. Este al doilea an când vin la voi, am mai fost şi anul trecut."



"Lacul este foarte bun, cu perspectivă. Este destul de mult peşte, nu trebuie să depui mult efort. Trebuie doar să alegi bine cârligul, să prinzi peştele. Eu încerc, în prima oră nu am prins nimic, dar acum am început să prind."



Mulţi dintre participanţi spun că nu vin pentru prima oară la acest campionat.



"În primul rând, este vorba despre adrenalină, ne întâlnim cu prietenii, multe lucruri interesante. Nu este o pasiune ieftină, pentru că pentru fiecare peşte trebuie să ai momeală, undiţă, bugetul mediu este de 300-400 de dolari."



"Este o pasiune din copilărie, cum să nu.mi placă. Cum se spune, dacă pescuitul încurcă locului de muncă, trebuie să îţi dai demisia."



Regulamentul campionatului spune că pescarii trebuie să arunce înapoi în lac tot ce au prins. Nu şi-au lăsat în plase nici măcar pentru o supă de peşte din care să se înfrupte la final.



"Avem o regulă obligatorie. Iei peştele şi, după ce este cântărit de juriu, trebuie să-l arunci înapoi în apă. Dacă peştele moare, punctajul este retras, iar concurentul este penalizat. Ne comportăm cu multă atenţie cu peştii."



Campionatul Moldovei la pescuit răpitor de pe mal este la a noua ediţie, iar mâine va avea loc marea finală. Taxa de participare este de 500 de lei pentru pescarii profesionişti şi 150 pentru amatori.