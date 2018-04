Competiție inedită înaintea sărbătorilor pascale. Poliţiştii de frontieră şi-au măsurat puterile în campionatul de atletism

foto: publika.md

Competiție inedită înaintea sărbătorilor pascale. Poliţiştii de frontieră şi-au măsurat puterile în campionatul de atletism din cadrul Spartakiadei anuale. 80 sportivi au format 8 echipe, ce au reprezentat toate subdiviziunile subordonate ale Poliției de Frontieră.



Dumitru Ciolac a câștigat titlul de cel mai rapid în cursa de 100 de metri fond. Acesta a parcurs distanţa în 12 secunde şi 27 de sutimi.



Poliţiştii au mărturisit că practică sportul atât în timpul orelor de lucru, cât şi după muncă.



"Nu este prima mea participare la această competiţie. Din 2008 am participat, când eram la academia militară. De atunci mă amplasez pe locurile de frunte", a spus Dumitru Ciolac, poliţist.



Dionisie Dercaci s-a impus în cursa de 3000 de metri, cu timpul de 10 minute şi 28 de secunde.



"Am practicat atletismul, este un lucru de bază. Poate că deaceea şi s-au păstrat câteva amintiri, pe care pot să le folosesc şi în prezent. MUSCA Este bine că acest campionat a fost petrecut înainte de Paşte, pentru că voiam să mănânc cu poftă. Dacă competiţia ar fi fost după Paşte, atunci nu aş fi putut să alerg la acest nivel", a spus Deonisie Dercaci, poliţist.



Pe această distanţă a concurat şi luptătorul Mihai Sava, care este angajat la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.



"Mai bine mă simt pe saltea, dar îmi place și să alerg. Dar nu sunt cel mai bun la alergare", a spus Mihai Sava, poliţist.



În cursa de 5000 de metri a triumfat Valentin Tărîţă, care a fost cronometrat cu 18 minute şi 29 de secunde. Într-o luptă strânsă el l-a depăşit pe ultimuii metri pe Andrei Onici.



"Nu m-am aşteptat. Erau echipe foarte puternice. Băieţii s-au antrenat şi ei, dar am câştigat şi am demonstrat că puterea este de partea Centrului de Excelenţă", a spus Valentin Tărîţă, poliţist.



Ştafeta 4 a câte 400 de metri a fost câştigată de angajaţii Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. În clasamentul pe echipe pe primul loc s-au clasat sportivii de la Centrul de Excelenta în Securitatea Frontierei.