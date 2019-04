Competiţie inedită de şah în Capitală. Zeci de tineri au avut drept adversar un robot

Aceştia au demonstrat că pot face faţă cu uşurinţă inteligenţei artificiale. Maşinăria a jucat concomitent împotriva a trei adversari, iar printre primii care şi-au încercat puterile a fost şeful statului Igor Dodon, alături de doi fii ai săi.



- Credeţi că aveţi şanse să câştigaţi robotul?

- Da. Deja sunt în avantaj de trei pioni.



În urma confruntării, învingător a ieşit Igor Dodon, care este şi preşedintele Federaţiei de Şah din Moldova.



"Am jucat simplu, la câştig. Cred că am jucat bine. Cred că este o provocare destul de bună."



Provocarea a fost acceptată şi de câţiva copii şi tineri, care nu s-au lăsat intimidaţi de inteligenţa artificială.



"E interesant şi captivant. Îmi place acest sport fiindcă te ajută la gândire."



"El joacă foarte ciudat. Uneori are o tactică bună, alteori face greşeli."



"Am mai văzut pe internet astfel de video cum joacă oamenii cu roboţi, dar asta pentru mine este o experienţă unică şi eu cred că am şanse destul de bune."



Robotul cunoaște și respectă toate regulile jocului și este programat pentru trei nivele de dificultate.



"Pentru fiecare tablă de şah răspunde un computer, care vede cu ajutorul tablei electronice cum sunt aranjate figurile şi, ştiind acest lucru, computerul aşteaptă omul să meargă, analizează şi îl anunţă pe robot cum să mişte figura de şah."



Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul INNOVATIC FEST ROBOSHOW, la Muzeul de Istorie.