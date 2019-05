COMPETIŢIE ÎN PAS DE DANS. 300 de dansatori au participat la Carma Dance Fest

Competiţie în pas de dans, în raionul Anenii Noi. În jur de 300 de dansatori cu vârste între 4 şi 15 ani, din întreaga ţară au concurat la prima ediţie a Festivalului "CARMA DANCE FEST". Concursul a fost organizat de două coregrafe din Capitală, surorile Carolina Simion şi Margareta Gligor



Primii au ieşit pe scenă cei mai mici dansatori, cu vârste de până la şase ani. Ei au prezentat patru stiluri de dans: "Disco", "Rilio" şi două tipuri de "Polcă".



"Am venit să dansez. Îmi place să dansez pentru că este muzica foarte frumoasă, şi-mi place să mă mişc", a spus Sanda Chiriac, participantă.



" - Ce ai dansat?

- Disco, polca moldovenească, rilio. Aştept să-mi dea medalia", a zis Patricia Barcari, participantă.



Ulterior, au urmat echipele de juniori cu un dans lent.



În concurs au fost 19 categorii de dans. La categoria standard au fost incluse valsul vienez, dansul latino, quickstep, Slow Fox şi tango.



"Iar dansurile latino sunt Sambo, Cia - cia cia, rumba şi pasodoble şi jive. Copii mici dansează două dansuri de latino, două de standard şi puţin mai mari, trei dansuri de latino, trei dansuri de standard, până ajung la cinci dansuri, de fiecare program", a declarat Corolina Simion, organizator Festival.



Mihai şi Daria au devenit parteneri de dans acum un an, iar pentru concurs s-au pregătit timp de o lună.



" - La ce categorie de dans ai participat ?

- Vals, tango, vals vienez, quicstep, samba, rumba, jive", a spus Mihai Cazanescu, participant.



" "Eu am dansat în Ucraina, România. De fiecare dată este diferit. Uneori e mai uşor, alteori mai dificil", a zis Daria Cebotari, participanta.



Cele două surori care au organizat festivalul lucrează la un club de dans din Capitală, unde sunt în jur de 70 de copii.



" Noi am activat la Codrenca cu sora foarte mulţi ani, peste 15 ani, dar la un moment dat ne-am decis totuşi să creăm clubul nostru în două şi după o perioadă de timp am zis că este timpul să facem şi o competiţie", a declarat Margareta Gligor, organizator Festival.



În total, la concurs au fost oferite 57 de cupe din aur, argint şi bronz. Toţi dansatorii cu vârsta de până la şase ani au fost premiaţi cu medalii.



"Dragi părinţi, haideţi să-i susţinem încă o dată."