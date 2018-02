COMPETIŢIE GRANDIOASĂ DE BOX. La Edineț s-a desfăşurat ce-a de-a 20-a ediție a turneului internațional de box în memoria antrenorului Pavel Lușcevschii

La Edineț s-a desfăşurat ce-a de-a 20-a ediție a turneului internațional de box în memoria antrenorului Pavel Lușcevschii. Acesta a pregătit o pleiadă de boxeri cu renume. Unul dintre elevii săi este antrenorul emerit Petru Caduc.Cel mai titrat boxer moldovean, Veaceaslav Gojan, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 2008, a devenit campion în categoria de până la 56 de kilograme."Echipa din Belarus a venit foarte pregatită. Au venit primii sportivi în acest domeniu din Belarus, din Ucraina la fel.Câțiva băieți buni au venit din România", a spus Veaceslav Gojan, boxer."La anul vom avea un an de bază a sportului național,a boxului.În 2019 vor fi și Jocurile Europene, calificări la mondiale, calificări la Jocurile Olimpice.Eu cred că cu echipa asta o să putem să ne calificăm la Jocurile Olimpice și să aducem medalii", a spus Petru Caduc, antrenorul lotului naţional de box", a spus Petru Caduc, antrenorul lotului naţional de box."Se mișcă bine, am văzut lovituri puternice, viteză, sunt concentrați.Și asta și probabil le aduc rezultate fumoase. Se vede că s-a muncit mult", a declarat Constantin Ţuţu, deputat PDM "Turneul este petrecut la un nivel înalt, boxerii au o prestație extraoridinară. Suntem bucuroși că evenimentul are loc în Edineț, un oraș care a primit tot timpul sportivii cu entuziasm", a spus Oleg Sârbu, deputat PDM