Competiţie fotbalistică inedită! Moldova este gazda turneului de fotbal Euro For Prison

O competiţie fotbalistică inedită pentru Republica Moldova. La Vadul lui Vodă a avut loc ceremonia de deschidere a turneului "Euro For Prison" în care opt echipe formate din angajaţi ai Instituţiilor Penitenciare din diferite ţări vor lupta pentru titlul de campioană.

Cea de-a 14-a ediţie a campionatului de fotbal Euro For Prison a reunit la start echipele a 8 ţări: Slovacia, Estonia, Bulgaria, Polonia, Turcia, Estonia, România şi Republica Moldova. La ceremonia de deschidere secretarul general de stat al Ministerului Justiţiei, Anatolie Munteanu, a mărturisit că ar fi gata să schimbe cravata pe ghete pentru a apăra culorile naționale în acest turneu.



"Deseori ai vrea să împărtăşeşti cu colegii tăi de breaslă ceea ce i-ar avantaja. În cazul ăsta, noi schimbăm cravata pe uniformă, schimbăm cravata pe papuci pentru a merge în penitenciare sau în misiune. Suntem gata să schimbăm cravata ca să susţinem colegii noştri, aici, pe terenul de fotbal", a spus Anatolie Munteanu, secretar de stat, ministerul Justiţiei.



Republica Moldova va fi reprezentată de o echipă formată din membrii administraţiei naţionale a penitenciarelor.



"Aşteptările sunt mari. Am avut pregătiri îndelungate. Avem dorinţă de a învinge. Acesta este scopul principal, dar totuşi principalul că toate echipele s-au adunat. Vom mai face şi schimb de experienţă pe lângă fotbal", a spus Dumitru Morari, reprezentant Moldova.



Campioana în exerciţiu este naţionala Slovaciei. Chiar şi aşa membrii acestei echipe susţin că Moldova a băgat frica în mai multe echipe şi că o consideră favorită, deoarece găzduieşte campionatul.



"Indiscutabil, ţara gazdă este un adversar redutabil, însă nu trebuie să scoatem din calcule polonezii şi cehii. MUSCA Este o competiţie imprevizibilă şi una foarte dificilă, însă noi vom face tot posibilul să păstrăm titlul cucerit în 2016", a spus Patrick Gercak, reprezentant Slovacia.



"Noi credem că anul acesta Moldova e favorită. Sunt la ei acasă. Au suporteri. Între noi şi fraţii noştri", a spus Ciprian Crăiescu, reprezentant România.



Campionatul European rezervat angajaţilor instituţiilor penitenciare "Euro For Prison" va lua start astăzi, în premieră în Republica Moldova, şi va dura până vineri.