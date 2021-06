Competiţie de hipism la Fîntîniţa. Unii participanţi au venit de la 300 de km

Campionat de cai trăpași la Drochia. 24 de echipaje de jochei au ieşit la linia de start în satul Fîntînița. Evenimentul a adunat amatori din mai multe regiuni ale ţării.



Cei mai mulţi participanţi la campionatul de hipism au venit din raioanele de sud. Serhei Zamşutin din Basarabeasca a parcurs 300 de kilometri pentru a participa la competiţie. Eforturile lui nu au fost în zadar. Calul Mangol a ieşit învingător în cursa pentru caii de doi ani.



''La cai, prima literă a numelui este al mamei şi următoarele - a tatălului. Numele este de la Michelle şi Luminal. Pentru acest cal este prima competiţie, el are doi ani. Sunt foarte mulţumit de rezultatul obţinut'', a declarat Serghei Zamşutin.



Concurenţii au fost aplaudaţi de spectatorii veniţi din mai multe localităţi.



''Anul acesta am decis să venim cu toată familia, prietenii. Am venit din satul vecin.''



''Este interesant, lumea este dorită de aşa ceva. Să vină să vadă cai aici pe deal.''



''Sunt bătrână, dar am venit şi eu să văd. Îmi este interesant. Am venit cu plăcere.''



Potrivit organizatorilor, la concurs au participat cai de diferite vârste, care s-au întrecut contra cronometru.



''La vârsta de doi ani fac două cercuri. Caii sunt tineri şi obosesc. Trei cercuri fac cei de trei ani. Restul începând cu patru, cinci ani aleargă patru cercuri. La competiţia de data trecută locul întâi l-a luat acel cal care a alergat două cercuri în trei minute'', a declarat Veaceslav Babici.

Campionatul de cai trăpaşi de la Fântâniţa este la a patra ediţie.