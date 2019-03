COMPETIŢIE DE HIPISM în Capitală. 20 de jochei şi caii lor şi-au demonstrat măiestria

Foto: blogspot.com

20 de jochei şi caii lor şi-au demonstrat măiestria în cadrul unui campionat de hipism organizat în Capitală. În cadrul competiţiei, participanţii au avut de parcurs un traseu plin cu obstacole.



Unii călăreţi şi-au stăpânit cu greu emoţiile, iar asta le-a jucat festa.



Alţii au părăsit concursul chiar după primele obstacole.



Potrivit sportivilor, animalele simt când jocheii îşi pierd încrederea şi de multe ori refuză să se supună comenzilor.



"Este prima mea competiţie. Nu am avut timp pentru a mă pregăti mai bine. Din acest motiv, nu am reuşit să fac faţă. Sunt dezamăgită".



Pentru că şi-au ascultat stăpânii, animalele au fost răsfăţate la final.



"Îl curăţ, îl împletesc şi îi spun că este un băiat bravo şi va fi totul bine".



Pentru a se învăţa să-şi ţină echilibrul în şa, călăreţii petrec ore în şir pe hipodrom. Unii au reuşit acest lucru după luni întregi de antrenamente.



"Trebuie să te uiţi drept la barieră, ca să nu să se dea calul la o parte. Trebuie să dai frâul atunci când calul sare. Şi să înţelegi ce el vrea să gândească".



Cursa a fost urmărită cu sufletul la gură de către zeci de spectatori.



"Foarte interesant, e foarte greu să îmblânzeşti un cal".



"Am rămas impresionată de evoluţia copiilor şi de iscusinţa cu care aceştia sar peste bariere."



"Scopul principal este promovarea hipismului. Vrem ca tânără generaţia să îndrăgească acest gen de sport şi caii", a spus Alexandru Temciuc, organizator.



Cei mai buni jochei s-au ales cu diplome, cupe şi medalii.