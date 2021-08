Competiție de hipism: evenimentul a întrunit mai bine de 60 de participanți

Cătălina Chiron are 16 ani și a venit la competiţie cu Hercules. Ea spune că animalul s-a lăsat greu dresat."La început era foarte complicat. M-a dat jos de vreo trei ori. Nu era deloc uşor să îl controlez. Îmi era foarte greu. Nu aveam răbdare aşa multă. Nu asculta la început fiindcă nu eram obişnuită pe el."Astăzi Hercules îi este un prieten de încredere."Sincer să vă spun cu un cal să te ocupi este destul de complicat pentru că în acelaşi timp trebuie să lucrezi, într-un fel să te conectezi cu el spiritual, într-un fel să îl poţi îmblânzi şi să îl controlezi.", spune Cătălina.Anastasia Ţîpa avea doar cinci ani când a început să practice hipismul. Deja de opt ani, hipodromul îi este a doua casă."Am început să lucrez cu el acum trei luni şi suntem într-o relaţie bună. Este greu să ai o limbă comună cu calul deoarece trebuie să îl înţelegi.", menționează Anastasia Ţîpa, participantă.O prestaţie de excepţie a avut și Delia Prodan, în vârstă de 14 ani."Prietenul meu cel mai bun chiar îl cheamă Gardamarin şi are 14 ani. Eu cu el mă înţeleg foarte bine, deşi mulţi nu s-au descurcat cu el. Eu am încercat să mă deprind cu el şi tu timpul am ajuns la rezultate bune."Pe tot parcursul evenimentului, părinţii au stat cu sufletul la gură. Ei susţin că hipismul dezvoltă în copiii lor disciplină."Fiica participă deja de trei ani şi jumătate. Este un sport frumos şi aste ne-a determinat şi plăcere şi dorinţa fiicăi să participe.""Cel puţin din experienţa mea este un sport care a organizat-o şi disciplinat-o pe fiica mea. Are o mare plăcere când face şi când se antrenează şi când participă la competiţie.""Într-adevăr este un sport de elită. Noi foarte mult, părinţii dar şi colectivul am muncit foarte mult să dezvoltăm. Într-adevăr în ultimii ani chiar mă bucură foarte mult că este o dezvoltare."Organizatorul competiţiei ne-a dezvăluit că dresajul cailor pare doar la prima vedere o misiune simplă."Pentru dresarea unui cal, persoana sportivă are nevoie de experienţă să ai în domeniu, de experienţa cu conlucrarea cu mai mulţi cai până la momentul la care la sportiv a apărut un cal care nu ştie nimic şi învățarea pentru copii durează aproximativ doi ani.", ne-a comunicat Alexand Tîmciuc, directorul Şcolii Republicane de Hipism şi Pentatlon.Evenimentul este la a cincea ediţie.