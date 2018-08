COMPETIŢIE DE ANVERGURĂ! Naţionala de rugby pe plajă ia startul la Europene

foto: publika.md

Premieră pentru rugby-ul moldovenesc! Echipa naţionala a Republicii Moldova va participa la Campionatul European de rugby pe plajă, programat pentru acest week-end la Moscova. La competiţie vor concura 12 echipe reprezentative, "tricolorii" fiind repartizaţi într-o grupă cu Georgia, Belarus şi Lituania.



Componenţii lotului naţional susţin că rugby-ul pe plajă diferă substanțial de cel clasic.



"Pentru cei care fug mai încet e mai bine. Ei au posibilitatea să recupereze, dacă cineva fuge mai repede, dar oricum e mult mai greu pentru toţi. Piciorul lunecă. Nu te ţii stabil pe pământ", a spus Alexandru Bejan, membru al echipei naţionale de rugby pe plajă.



"Este o versiune o rugby-ului cu mai mult contact. Calităţile de viteză se scad. Este ceva foarte atractiv pentru spectatori, există un regulament simplu. Pe oamenii care nu ştiu nimic de rugby, această probă poate să-i atragă", a spus Alexei Cotruţă, preşedinte FM de Rugby.



Rugbystii s-au pregătit ca la carte pentru această competiție, iar unii din ei au urmat chiar si diete.



"Eu personal am scăpat de 7 kilograme pentru acest turneu. MUSCA Mă simt ca în anii studenţiei, mă simt foarte bine! MUSCA Am exclus totalmente dulciurile şi făinoasele. Am consumat mai multă proteină, verdeaţă, roşii, castraveţi, salată", a spus Igor Mişin, membru al echipei naţionale de rugby pe plajă.



La echipa reprezentativă a Republicii Moldova a fost convocat Marius Pintilii, care este legitimat la clubul englez semi-profesionist, Eccles din Manchester.



"Suntem băieţi puternici. Respectiv, vrem să prestăm un joc bun la o competiţie prestigioasă", a spus Mariu Pintilii, membru al echipei naţionale de rugby pe plajă.



Sâmbătă, 4 august, "tricolorii" vor disputa toate cele trei meciuri din faza grupelor, iar Campionatul European de rugby pe plajă va continua a doua zi. Conform regulamentului, în sferturile de finală se califică primele două clasate din cele 3 grupe şi două echipe de pe locurile trei.