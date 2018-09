Competiţie de anvergură! Futsal Arena a găzduit turneul internaţional de judo rezervat cadeţilor, Cupa Independeţei - 27 de ani

Competiţie de anvergură în Republica Moldova! "Futsal Arena" din satul Ciorescu a găzduit turneul internaţional de judo rezervat cadeţilor "Cupa Independeţei - 27 de ani". Pe tatami au luptat 120 de sportivi din 11 ţări.

Eugen Repida, Mihai Latîşev şi Alin Bagrin sunt judocanii moldoveni ce s-au clasat pe primele locuri în categoriile lor de greutate.



"Această competiţie este destul de puternică pentru Republica Moldova. În categoria mea de greutate am avut atât adversari puternici, cât şi mai slabi. Au fost momente dificile, când trebuia de gândit ce să faci, cum să lupţi mai bine ca să-l învingi pe adversarul tău", a menţionat Alin Bagrin.



"Este un turneu minunat, organizarea este bună. Am venit după victorie, însă din păcate am luat doar locul doi", a precizat Stanislav Râbin, judocan din Ucraina.



Organizatorii au rămas mulţumiţi de nivelul competiţiei.



"Aş putea spune ferm că este un turneu la nivel de Cupă Europeană. Toţi străinii spun că nu cedează cu nimic unei Cupe Europene. Scopul acestui turneu este posibilitatea de a obţine dreptul de a organiza Campionatul European la cadeţi. Pentru Republica Moldova va fi o premieră dacă vom obţine acest drept", a declarat Valeriu Duminică, secretar general FM de Judo.



"Acest turneu este primul pas pentru a demonstra că Moldova este capabilă de a organiza un turneu de rang şi mai înalt. Vorbim de un Campionat European sau mai înalt ceva. Se vor expune specialiştii internaţionali, însă după părerea mea am reuşit aceasta", a menţionat Radu Rebeja, secretar de stat MECC.



"Cupa Independeţei" a ajuns la a treia ediţie.