COMPETIŢIE DE ANVERGURĂ: Alfa Chişinău a câştigat turneul de fotbal din Zberoaia

foto: publika.md

Membrii diasporei moldovenești din Italia nu uită de meleagurile natale! Compatrioţii noştri din peninsula Apeninică, în colaborare cu primăria satului Zberoaia din raionul Nisporeni, au organizat a şaptea ediţie a memorialului "Ion Cibotaru", turneu în memoria fotbaliştilor decedaţi".



Evenimentul a început cu meciul amical dintre echipele feminine ale gimnaziilor din satele Zberoaia şi Grozeşti, câștigat de echipa gazdă.



"Aş putea spune că a fost un meci dificil. Ne bucurăm de victoria noastră. Nu pot să spun că cealaltă echipă a fost mult mai prejos decât noi. A fost o echipă bună, antrenată bine."



"Practicăm fotbalul de 3 ani. Avem turnee și toamna, şi primăvara. Mulţi băieţi ne critică, spun că nu jucăm bine şi nu avem talent, dar noi dăm în teren ceea ce putem."



În competiția masculină, pe lângă gazda competiţiei, la start s-au aliniat și echipele satelor Grozeşti, Mileşti, Marinici, dar şi echipa uzinei Alfa din Chişinău.



"Majoritatea suntem trecuţi de 30-40, chiar şi de 60 de ani. Vrem ca prin acest turneu să arătăm generaţiei tinere că se poate de jucat fotbal, se poate de practicat sportul mereu. Sportul nu are vârstă!", a spus jucătorul echipei satului Zberoaia, Alexandru Melinte.



"Acest turneu este binevenit. Noi participăm la acest turneu aproape în fiecare an. Se petrece la un nivel foarte înalt", a spus jucătorul echipei satului Grozeşti, Mihai Ciobanu.



Potrivit organizatorilor, amatorii fotbalului din raionul Nisporeni aşteaptă cu sufletul la gură acest turneu anul întreg.



"Am jucat toţi pentru echipa satului şi acum se adună, vin prieteni, cu care nu ne-am văzut chiar 10-20 de ani. Când îi vezi acum cum aleargă şi depun efort... Este ceva de nespus, e foarte plăcut", a spus organizatorul, Valeriu Grechin.



"Satul Zberoaia este un sat cu tradiţii foarte vechi, bogate în ceea ce priveşte sportul. A participat la competiţii republicane pe timpuri. Păcat să lăsăm această iniţiativă şi să nu promovăm sportul", a spus primarul satului Zberoaia, Dinu Guţuţui.



Ediţia din acest an a fost câştigată de echipa uzinei Alfa din Chişinău, aceasta obţinând 4 victorii în tot atâtea partide disputate. Învingătorii au fost decorați cu medalii şi au cucerit cupa.