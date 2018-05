COMPETIŢIE CU RĂSFĂŢ la noi în țară. Campionatul de masaj a reunit 14 maseuri, atât profesionişti cât şi începători

Zeci de tinere au avut parte de un sfârşit de weekend relaxant. Mai exact... au fost răsfăţate cu un masaj făcut de cei mai buni profesionişti de la noi din ţară.

În calitate de modele, acestea au simţit pe propria piele adevărata măiestrie a maseurilor în cadrul unui campionat naţional.



Evenimentul a reunit 14 participanţi, atât profesionişti cât şi începători, care au venit la Chişinău din toate colţurile ţării pentru a-şi demonstra tehnicile. Toţi spun că s-au pregătit intens pentru competiţie.



"Astăzi voi demonstra o tehnică SPA. Această tehnică costă în faptul că trecerea de la apă caldă la rece, căleşte organismul şi îl relaxează. Acum, vara le recomand oamenilor acestă tehnică de masaj", maseuza Ecaternina Nedova.



"Aici am trăit emotii mari. Am învăţat mai multe tehnici noi, este o şcoală bună pentru mine".



Cele mai entuziasmate au fost modelele.



"O relaxare totală. Acum sunt plină de forţă."



"În timpul masajului te concentrezi asupra senzațiilor interioare."



În încheierea competiţiei, o maseuză din Ucraina a prezentat un master class cu o tehnică din Hawai, care deocamdată, nu este practicată la noi.



"După acest masaj, omul este plin de energie, iar corpul se eliberează de stresuri. De parcă s-ar naşte a doua oară", a spus maseuza din Ucraina, Ludmila Volcova.



Organizatorii spun că evenimentul, ajuns la a cincea ediţie, are drept scop promovarea artei masajului, dar şi a modului sănătos de viaţă.



"Suntem în căutarea unor noi talente pentru a le ajuta să se dezvolte pe plan profesional. Ne dorim specialişti cât mai buni pentru a transforma masajul într-o artă la noi în ţară", a spus organizatoarea evenimentului, Roza Antipova.



Câştigătorii s-au ales cu premii, iar la vară, ei vor reprezenta Moldova la un campionat internaţional în Georgia. La noi în ţară, o oră de masaj clasic variază între 60 şi 400 de lei.