COMPANIILE IT VIN ÎN MOLDOVA. Conduent, interesată să deschidă o filială în țara noastră

O importantă companie americană din domeniul IT care activează mai bine de zece ani pe piața din România, este interesată să-și dezvolte afacerea și în țara noastră. Reprezentanţii acesteia vor veni în aprilie la Chişinău.

Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, aflat într-o vizită de lucru în Capitală și care a oferit un interviu în exclusivitate pentru Publika TV.

Edilul de la Iași susține că piața IT din Moldova are ce să ofere investitorilor străini şi s-a angajat să fie promotorul țării noastre.



"Oamenii sunt foarte inteligenți aici. În general, noi moldovenii, ne-am poziționat foarte bine din punctul acesta de vedere și poate crea o industrie foarte importantă și pentru RM în domeniul IT. Se pare că sunt mai informați decât credem noi și, cu siguranță, știu ce vor să facă. Noi îi vom sprijini", a spus primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.



Cea care intenționează să intre pe piața noastră este compania Conduent, care oferă servicii Business Process Outsourcing. Este una din cele mai mari rețele din lume cu peste 93.000 angajați în 43 de țări. În România deține filiale în București, Oradea, Bacău și Iași şi a reușit rapid să-și câștige o poziție importantă pe piață.



"Este unul dintre cei mai mari angajatori din Iași în momentul de față, aproape 1500 de angajați într-o companie de IT care înseamnă foarte-foarte mult. Și, desigur, stimulăm în continuare să dezvolte peste tot", a spus primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.



Primarul municipiului Iași s-a referit şi la companiile moldoveneşti care s-au extins peste Prut și au reșit să câștige încrederea românilor.



"Sunt foarte multe restaurante care s-au deschis acolo și care sunt proprietatea unor investitori din Moldova. Investesc și în imobiliare, destul de mult. Investesc și în producție, producție de textile în special avem din RM, dar cred că vor veni și alții, în special în domeniul IT așteptăm să vină să", a spus primarul municipiului Iași, MIhai Chirica.



Interviul integral oferit de primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, îl puteți găsi pe site-ul publika.md.