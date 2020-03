Companiile din Moldova nu se dau bătute. Ce soluții au găsit acestea pentru a nu înregistra pierderi în perioada stării de urgență

Agenţii economici din Moldova nu au lăsat mâinile jos. Chiar dacă majoritatea companiilor şi-au sistat activitatea în perioada stării de urgenţă, cauzată de pandemia de COVID-19, cei mai mulţi au găsit soluţii alternative pentru a nu înregistra pierderi. Unii, pentru a nu pierde clienţii, au trecut în premieră pe mediul online, iar alţii chiar şi-au diversificat produsele pe care le vând.O firmă din Chişinău, care vinde toate cele necesare pentru călătorii şi camping, a fost nevoită să-şi schimbe unele produse, adaptându-le la sloganul "Stăm acasă! Aşa cum din cauza pandemiei oamenii nu pot ieşi din ţară, nu pot merge în călătorii, compania propune unele alternative.IANA MIHEEVA, reprezentantul unui magazin cu produse pentru turism : "Vânzările au scăzut, asta deoarece oamenii nu pot ieşi în afara ţării. Avem foarte multe produse pe care le poţi folosi şi pentru casă, avem hamacuri pe care le pui la balcon şi te simţi ca în natură. Avem şi mangale pentru apartament, care nu fac fum, nu deranjează vecinii. "Toate serviciile sunt prestate online de către companie. Mai mult, aceştia propun familiilor sau celor care vor să se aventureze prin Moldova rulote sau case pe patru roţi. În aşa fel, persoanele aflate în carantină vor putea merge într-un cerc restrâns şi într-un loc mai retras, fără a interacţiona cu multă lume. Rulotele sunt dezinfectate după fiecare client, astfel ca siguranţa acestora să nu fie pusă în pericol.IANA MIHEEVA, reprezentantul unui magazin cu produse pentru turism: "Rulotele le dăm în arendă pentru ca oamenii să poată "sta acasă", să zicem aşa, dar în acelaşi timp să iasă la natură. Sunt nişte rulote noi, cu toate condiţiile, după fiecare client ele sunt curăţate şi dezinfectate intens."Iar o companie care oferă programe de instruire pentru copii, cum ar fi robotică, programare, design grafic sau aplicaţii mobile a fost nevoită să treacă toate cursurile pe mediul online. Responsabilii spun că le-a fost greu, însă au reuşit să facă în aşa fel, încât copiii să înveţe de acasă ca şi cum ar fi prezenţi fizic.DIANA NANU, directorul academiei pentru copii: "Noi am creat platforme sau le-am adaptat pe cele existente, pentru ca să putem simula anumite activităţi. Cel mai greu a fost în situaţia cu robotica sau în cazul acelor cursuri care necesită echipament fizic, asamblare, ajustare, dar am găsit şi în cazul ăsta o soluţie, am creat platforme care simulează activitatea, fie a roboţilor, fie a telefonului."Şi unele firme de mobilă au decis să facă în premieră vânzări în regim online, doar pentru a nu pierde din clienţi.VERONICA STOROJ, director comercial fabrică de mobilă : "Noi avem peste 300 de angajaţi şi vrem să ieşim cu toţii din criză, nu este profitabilă doar pentru clienţi, dar şi ne ajută să le achităm salarii angajaţilor noştri. Încercăm să le oferim suport clienţilor prin reţele de socializare, suntem mereu la telefon, asta mai ales că ei nu pot vedea marfa înainte. "Aceeaşi firmă de mobilă a decis să ofere şi reducere de 20 la sută la procurarea mobilierului.