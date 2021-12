Companiile care angajează persoane cu dizabilități, mame singure, dar și pensionari, ar putea beneficia de suport financiar din partea statului

Companiile care angajează persoane cu dizabilități, mame care își cresc singure copiii, dar și pensionari, ar putea beneficia de suport financiar din partea statului. Este vorba despre firmele care și-au adjudecat titlul de „întreprinderi sociale de inserție” la Comisia națională de antreprenoriat social. Programul este elaborat de Ministerul Economiei, şi urmează să fie implementat, începând cu anul viitor, de ODIMM.Victor Nistorică administrează o brutărie în satul Bardar, raionul Ialoveni, în care activează persoane în etate şi mame cu mai mulţi copii."Nici nu am cerut, nici nu ne-am aşteptat la un anumit suport special. Vă zic, noi o facem pentru că credem în asta, ajutăm.", a declarat Victor Nistorică, antreprenor.Compania administrată de Igor Hîncu din satul Floreni, raionul Anenii Noi şi-a adjudecat acum câteva luni acest statut. Bărbatul are un atelier de producere a jocurilor şi jucăriilor educative, unde activează patru persoane care au atins vârsta de pensionare. 90 la sută din profitul obţinut este investit în acţiuni de binefacere."Noi trăim emoţii de recunoştinţă, noi trăim sentimentul de împlinire de viaţă trăită cu sens, pentru că noi avem credinţa că facem un lucru cu adevărat important.", a declarat Igor Hîncu, antreprenor social.Ambii antreprenori recunosc că din partea statului au avut mai puţin ajutor, iar programul anunţat de ODIMM ar fi o oportunitate bună de dezvoltare."Noi de aproape 10 ani nu am beneficiat de niciun suport, ca şi antreprenori sociali. Noi nu am fost până acum eligibili. Dar asta nu ne-a oprit să facem antreprenoriat social.", a declarat Igor Hîncu, antreprenor social."O să înţelgem mai multe detalii care va fi programul, care sunt cerinţele şi dacă o să putem face faţă, desigur că o să aplicăm.", a declarat Victor Nistorică, antreprenor.Programul urmează să fie aprobat de Guvern până la sfârşitul acestui an."Trei ani este programul pilot. Vor obţine instruirea aceasta gratuită din partea statului, sau în cadrul programului, mentoratul necesar şi suportul material nerambursabil în sumă de cel mult 200 de mii de lei.", a declarat Iulia Costin, directoarea ODIMM din Republica Moldova.Pentru implementarea acestuia, executivul a prevăzut un buget de un milion de lei. Până în prezent, 4 companii din Moldova și-au adjudecat titlul de „întreprinderi sociale de inserție”.