Compania Southwest spune că avionul al cărui motor a explodat în zbor ar fi fost lovit de o pasăre

148 de oameni au trăit clipe de coşmar la 11 mii de metri altitudine după ce un avion al Southwest Airlines a fost zguduit de o explozie. Unul dintre motoarele aeronavei a bubuit în zbor, iar mai multe bucăţi au lovit fuselajul şi au spart o fereastră. O persoană a murit şi alte şapte au fost rănite în urma incidentului care a avut loc deasupra oraşului american Philadelphia. În cele din urmă, piloţii au reuşit o aterizare de urgenţă. Primele informaţii ale anchetatorilor arată că o bucată din elicea motorului era complet ruptă, iar metalul din interior prezenta grave semne de uzură. Compania spune că aeronava a fost lovită de o pasăre.

Imagini cu un bărbat ce se afla în avionul Boeing 737-700 al Southwest Airlines, care zbura la o altitudine de aproape zece mii de metri, au făcut înconjurul internetului. 143 de pasageri si 5 membri ai echipajului erau în avion. La aproximativ 20 de minute după ce decolase din New York către Dallas, motorul de pe partea stângă a explodat. Bucăţi din el au lovit aeronava şi au spart o fereastră. Din cauza depresurizării, una dintre pasagere a fost smulsă pur şi simplu din scaun şi aspirată. Ceilalţi pasageri au făcut eforturi să o tragă la loc în avion, dar nu au reuşit să îi salveze viaţa. Alţi şapte oameni au fost răniţi, scrie Digi24.ro.

"Am auzit o explozie puternică şi, 5 secunde mai târziu, toate măştile de oxigen au căzut. Imediat am ştiu că ceva nu este în regulă, dar nu ştiam ce. Apoi, după câteva secunde am auzit o altă explozie puternică şi atunci am ştiu că este de rău, pentru că o fereastră fusese spartă", spune Marty Martinez - pasager .

Discuţie pilot-turnul de control:

- Este avionul vostru în flăcări?

- Nu, nu este în flăcări, dar lipseşte o bucată din el. Este o gaură în el şi o persoană a fost trasă în afară.

Pasagerii sunt marcaţi de sfârşit tragic al femeii care a fost trasă în afară din aparatul de zbor:

"Am auzit o pocnitură şi ea a fost trasă afară din avion de la talie în sus. Era sânge pe fereastă, pentru că trupul ei, braţele şi capul erau în afara aeronavei".

"Au fost mai mulţi oameni eroi care au tras-o înapoi pe fereastră".

"I-am făcut manevre de resuscitare timp de 20 de minute, cred, dar nu a fost suficient".

Victima, aproape aspirată din avion, se numea Jennifer Riordan. Avea 43 de ani si era mamă a doi copii. Ea deținea funcția de vicepreședinte în cadrul unei bănci americane și se întorcea acasă dintr-o călătorie de afaceri.

Pilotul care a reuşit să aducă la sol avionul avariat la doar 10 minute după explozia unui motor este considerat un erou. Este vorba despre Tammie Jo Shults, în vârstă de 56 de ani, una dintre primele femei-pilot din Marina americană. Ea a zburat pe avioane de luptă F-18, dar a demisionat din armată în 1993 şi s-a alăturat Southwest Airlines.

"Echipajul a făcut o treabă incredibilă. A adus avionul la sol", spune Adam Thiel - şeful pompierilor din Philadelphia.

"Mă simt foarte norocos că sunt în viaţă", afirmă Marty Martinez – pasager.

În august 2016, un alt avion al Southwest Airlines care zbura de la New Orleans la Orlando a fost nevoit să aterizeze de urgenţă după ce unul dintre motoare s-a defectat.

CITEŞTE ŞI: Aterizare de urgență pe aeroportul din Philadelphia. Un motor a explodat în timpul zborului, iar mai mulți pasageri au fost răniți