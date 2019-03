Compania Naţională pentru Asigurări în Medicină va finanţa în acest an peste 5 500 de operaţii de cataractă. Ce spun beneficiarii

Compania Naţională pentru Asigurări în Medicină va finanţa în acest an peste 5 500 de operaţii de cataractă, al căror cost depăşeşte 55 de milioane de lei. De astfel de intervenţii beneficiază toate persoanele asigurate, care se află pe lista de aşteptare. Majoritatea dintre solicitanţi sunt persoane în etate.

"Majorarea numărului de operaţii de cataractă este posibilă datorită majorării an de an a veniturilor în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Costul unei operaţii de cataractă este de circa 10 mii de lei, această sumă include şi costurile pentru consumabile", a spus Silvia Munteanu, ofiţerul de presă CNAM.



Din 2018, numărul instituţiilor medico-sanitare la care pot fi efectuate aceste operaţii s-a triplat. Spitalul Republican "Timofei Moşneaga" este unul din cele 14 care prestează astfel de servicii. Anual, la această instituţie sunt efectuate în jur de două mii de operaţii de cataractă.

"Se întâlneşte cel mai frecvent la pacienţii după 40 de ani. În Republica Moldova, ponderea femeilor este mai mare faţă de bărbaţi. Este un proces reversibil, cataracta este tratabilă iar vederea se reîntoarce după intervenţia chirurgicală", a spus Vera Lupaşco, şefa secţiei oftalmologie a Spitalului Clinic Republican.



Pensionarul Eugen Popuşoi a condus timp de 42 de ani maşini de mare tonaj, fapt ce i-a afectat vederea. Şi-a aşteptat rândul aproape un an, iar acum este nerăbdător să beneficieze de intervenţia care îi va schimba viaţa.

"Vederea este slabă. De la depărtare nu prea văd, de aproape mai bine, eu pot să citesc. Mă gândesc că totul o să fie bine, am speranţa că vederea se va îmbunătăţi, om vedea nepoțeii mai bine", a spus Eugen Popuşoi, beneficiar.



Şi Vasile Harghel va beneficia de o intervenţie. Acesta şi-a operat un ochi cu cinci ani în urmă, iar acum a venit pentru aceeaşi procedură, la al doilea ochi.



"Chiar bine mă simţeam pentru că conduc maşina, văd, citesc, nu am probleme. Sper să fie bine şi la cea de-a doua operaţie. La al doilea ochi este o ceaţă, nu mai văd bine", a spus bărbatul.



La spital am întâlnit şi câţiva pacienţi care deja au fost operaţi de cataractă:



"Iată văd totul, dă doamne să vadă toată lumea aşa cum văd eu. Acuma uite astup ochiul cu mâna şi văd toate clădirile de acolo, dar când am venit nu vedeam nimic."



"Astăzi mă simt foarte bine, foarte bine. M-au văzut de dimineaţă medicii, au spus că totul e bine şi mâine cred că voi pleca acasă deja.



În 2018, peste 4000 de moldoveni s-au operat de cataractă, în creştere cu peste 300 faţă de anul precedent. Persoanele care suferă de boli de ochi pot consulta gratuit şi medicii implicaţi în cadrul campaniei "Un doctor pentru tine", lansată la iniţiativa premierului Pavel Filip.