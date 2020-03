Compania "Metalferos" a fost scoasă la vânzare

Mai mute bunuri ale statului au fost scoase la privatizare. Printre acestea se numără şi societatea pe acţiuni "Metalferos". Decizia a fost aprobată, astăzi, de Guvern.

Guvernul anunţă că a scos la privatizare compania "Metalferos", unde statul deţine o cotă de peste 78 la sută a activelor, din motiv că profitul net al acesteia ar fi din ce în ce mai mic faţă de anii precedenţi.

Pentru anul 2019, profitul a fost estimat de doar 20 de milioane de lei. În documentul aprobat de Guvern se mai menţionează că piaţa metalelor a fost liberalizată. În lista bunurilor supuse privatizării se numără şi societatea pe acţiuni "Vinuri Ialoveni", care, din 2010, este în proces de insolvabilitate. Pe parcursul a 10 ani, statul nu a beneficiat de venituri sub forma de dividende şi taxe, se mai arată în document. Au mai fost puse la bătaie şi companiile „Sanfarm - Prim”, specializată în domeniul farmaceutic, S.R.L. IT-CAFE, dar și cote minoritare pe care le deține statul la societatea pe acţiuni "Alimentarmas", S.R.L. Publicația Periodică Casa Editorială IT-Moldova și S.R.L. Metrompas.



După şedinţa Cabinetului de miniştri, premierul Ion Chicu a explicat motivele pentru care bunurile statului, printre care compania "Metalferos", au fost scoase la privatizare.



"Eu continui să afirm că colectarea fierului uzat nu este activitatea proprie a statului. Cu aceasta trebuie să se ocupe business-ul", a spus premierul Ion Chicu.



Anterior, președintele Asociației Patronale a Metalelor, Valentin Eșanu, a dezvăluit că schemele ilegale de la Societatea pe acţiuni "Metalferos" ar fi controlate de deputatul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Andronachi, care a fost ales recent vicepreşedinte al formaţiunii. Lunar, prin intermediul companiilor-căpuşă ale acestuia şi ale altor grupuri de interese în buzunare lor ar ajunge până la un milion de dolari. Valentin Eşanu a mai adăugat că alte companii, care au dreptul de a colecta metalele, nu au nicio şansă să beneficieze de aceleași condiţii şi oferte de preţ oferite „Metalferos” aşa cum le are companiile deputatului Andronachi.



"După datele pe care le deţinem, companie „Metalferos” va fi cumpărată de oamenii afiliaţi uzinei metalurgice de la Râbniţa. Aceasta va fi stabili de una singură preţurile. Ei într-un an sau doi vor răscumpăra „Metalferos”", a spus președintele Asociației Patronale a Metalelor, Valentin Eşanu.



Deputatul PDM Vladimir Andronachi nu a răspuns la apelurile noastre şi nici la sms pentru a oferi o reacţie la acuzaţiile care i se aduc. Anterior, reprezentanţii Mişcării Politice "Unirea" au declarat că şeful statului Igor Dodon intenţionează să vândă "Metalferos" pentru a finanţa PSRM-ul. Preşedintele ţării nu a oferit nicio reacţie privitoare la acest subiect, dar a spus de mai multe ori că se pronunţă pentru privatizarea "Metalferos".