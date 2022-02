Compania Lockheed Martin, aleasă de NASA pentru a construi prima rachetă care va fi lansată de pe Marte

Divizia spaţială a companiei Lockheed Martin a câştigat contractul atribuit de NASA pentru a construi racheta care va aduce pe Terra primele eşantioane prelevate de pe planeta Marte, în jurul anilor 2030, a anunţat luni agenţia spaţială americană, citată de AFP.Acea rachetă, "mică şi uşoară", potrivit termenilor folosiţi de specialiştii de la NASA, va fi primul vehicul spaţial fabricat de oameni ce va fi lansat de pe o altă planetă, scrie agerpres.ro Roverul american Perseverance, ajuns pe Marte în urmă cu un an, colectează în această perioadă eşantioane de rocă din zone considerate deosebit de interesante de către oamenii de ştiinţă. Obiectivul misiunii sale este acela de a găsi urme ale unor forme de viaţă străvechi pe "Planeta Roşie".Însă acele eşantioane vor trebui să fie analizate în laboratoare terestre, mai sofisticate decât orice instrumente de analiză care ar putea fi trimise pe Marte.Astfel, mostrele marţiene vor fi recuperate şi trimise spre Terra cu ajutorul unui sistem tehnologic complex, din care racheta atribuită Lockheed Martin Space constituie un element central.Contractul pentru fabricarea "Mars Ascent Vehicle Integrated System" are o valoare potenţială de 194 de milioane de dolari, a anunţat NASA într-un comunicat."Piesele acestui puzzle încep să se aşeze pentru a ne aduce pe Pământ primele eşantioane colectate vreodată de pe o altă planetă", a declarat Thomas Zurbuchen, coordonatorul misiunilor ştiinţifice din cadrul NASA, citat în acelaşi comunicat.Potrivit planurilor agenţiei spaţiale americane, o misiune va fi lansată cel mai devreme în 2026 pentru a trimite pe Marte acea mini-rachetă, cu un alt rover ce va avea misiunea de a recupera eşantioanele lăsate pe scoarţa marţiană de Perseverance.Odată ce eşantioanele vor fi plasate în interiorul rachetei, aceasta va decola pe verticală pentru a ajunge pe o orbită în jurul planetei Marte. Cutia în care se vor afla eşantioanele va fi captată apoi de un alt vehicul spaţial, trimis în prealabil pe orbita marţiană. Acel vehicul spaţial, ultima verigă a unui sistem spaţial complex, va efectua călătoria finală spre Terra.Acelaşi vehicul, precum şi roverul creat pentru recuperarea eşantioanelor, vor fi dezvoltate sub coordonarea Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).