Compania de producţie a lui Harvey Weinstein, vândută contra sumei de 289 de milioane de dolari

, scrie agerpres.ro. Societatea de investiţii cu sediul în Texas, Lantern Capital, a plătit 289 de milioane de dolari pentru preluarea companiei, după ce tranzacţia a fost autorizată de un judecător specializat în insolvenţă săptămâna trecută, potrivit Hollywood Reporter.Weinstein a fondat The Weinstein Company (TWFC) în 2005 împreună cu fratele său, Bob. Compania a produs multe filme de succes printre care premiatele cu Oscar ''The King's Speech'' şi ''The Artist'', însă s-a confruntat cu dificultăţi financiare în ultimele luni.Harvey Weinstein a fost îndepărtat de la conducerea companiei după ce s-a confruntat cu o serie de acuzaţii de hărţuire şi agresiune sexuală anul trecut.Firma a solicitat intrarea în insolvenţă în luna martie, iar planurile de vânzare către un grup de investiţii au eşuat de mai multe ori, în parte din cauza unor datorii neaşteptate de milioane de dolari descoperite de potenţialii cumpărători în timpul unor verificări de ultimă oră ale companiei.Mai multe staruri de la Hollywood, printre care Brad Pitt, George Clooney şi Julia Roberts, au încercat să împiedice finalizarea tranzacţiei, invocând facturi neachitate pentru filme sau emisiuni TV care au fost deja produse şi spunând că nu ştiu dacă Lantern Capital va achita datoriile.Primele acuzaţii de hărţuire sexuală la adresa lui Weinstein au declanşat o mişcare globală împotriva hărţuirii sexuale sub sloganul #MeToo.Weinstein aşteaptă să fie judecată pentru mai multe infracţiuni sexuale. Producătorul în vârstă de 66 de ani a pledat nevinovat la toate capetele de acuzare şi a fost eliberat pe cauţiune.Data procesului său nu a fost stabilită încă.