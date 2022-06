Compania Andiva, specializată în recrutarea moldovenilor la muncă peste hotare, îşi redeschide uşile într-un nou format.



CHIRIL REVENCO, administrator comania Andiva

"Noi am făcut un lucru, un volum enorm de lucru, ca să aflăm priorităţile clienţilor, necesităţile lor. Şi pentru asta noi şi am relansat oficiul nostru, în format nou, ca să fim atenţi la detalii."



De mai bine de 16 ani, compania Andiva ajută moldovenii să-şi găsească un job în străinătate în condiţii sigure, legale și transparente. Doar în ultimele nouă luni, peste 1000 de persoane au reuşit să se încadreze în câmpul muncii în state precum Polonia, Germania, Cehia, Olanda sau Franţa. Succesul se datorează inclusiv partenerilor străini care colaborează doar cu angajatori de încredere.



MACIEJ PELCA, director Departamentului de Recrutare Solano Group

"Eu cred că noi, în Polonia, echipa mea, compania mea, am putea învăţa de la ei (n.r. de la ANDIVA) cum să vorbim cu candidaţii, cum să colaborăm cu muncitorii. Oferă servicii de calitate înaltă şi recomand această firmă pentru toţi candidaţii din Moldova.



PAWEL SOBCZAK, CEO Solano Group, Polonia

"Suntem de 14 ani împreună. În tot acest timp am ajutat în jur de 100 de mii de oameni. La drept vorbind, ne-a fost greu să găsim un partener de încredere."



Compania Andiva este înregistrată oficial la Agenţia Servicii Publice, iar activitatea acesteia este coordonată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din subordinea ministerului de resort.



VASILE CEBAN, preşedintele Asociaţiei Agentiilor de Recrutare

"Iată care este momentul la care foarte mult trebuie să atrageţi atenţia orice cetăţean care este în căutarea unui loc de muncă în străinătate. Să aleagă companiile licenţiate, companiile care îşi fac treaba onest şi care are grijă de candidaţii săi. "



Portofoliul companiei include în prezent peste 60 de poziţii vacante active în mai bine de 10 ţări, care pot fi accesate atât de moldovenii care deţin cetăţenia unor state UE, cât şi de cei care au doar paşapoarte biometrice. Printre cele mai solicitate servicii sunt cele din agricultură, munca la fabrici şi uzine, abatoare, curierat sau retail. Oficiul companiei "Andiva" este amplasat în oraşul Chişinău, pe strada Ismail 81/1.

