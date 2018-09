Compania americană Apple ar putea prezenta astăzi noul său model de iPhone

, scrie agerpres.ro. Compania a păstrat şi de această dată obişnuitul său secretism şi nu a oferit niciun fel de detalii legate de produsele pe care le va prezenta la teatrul Steve Jobs, în mod normal rezervat pentru marile anunţuri ale Apple.Cu toate acestea, presa specializată în tehnologie sau economie, precum TechCrunch sau Bloomberg, dau de înţeles că Apple va profita de ocazie pentru a prezenta ultimul său model de telefon, după ce în 2017 a lansat pe piaţă iPhone X, la un preţ de 999 dolari, care a dus capitalizarea bursieră a companiei la peste 1.000 miliarde de dolari.Potrivit presei de specialitate, noul telefon se va numi iPhone XS şi va fi disponibil în două versiuni, una de 5,8 inch (14,7 cm) şi alta de 6,5 inch (16,5 cm), la fel ca în cazul celor mai recente modele de telefoane mobile ale companiei.TechCrunch sugerează inclusiv că una dintre noutăţile iPhone XS va fi un port 'Lightning', sistemul de comunicare utilizat în mod normal de produsele Apple pentru transmiterea de imagini şi sunete şi pentru a le conecta, de exemplu, la ecranul televizorului sau la un proiector.O altă caracteristică a noului iPhone, conform presei, este aceea că ar putea fi disponibil şi în culoarea aurie.În afară de noul model de telefon, se aşteaptă ca Apple să anunţe, printre altele, o versiune mai economică a iPhone X, care va avea în loc de ecran OLED ecran LCD, o nouă serie de ceasuri inteligente Apple Watch, cu ecran mai mare, şi actualizarea popularului laptop MacBook Air.Trimestrul fiscal trecut, Apple a vândut iPhon-uri în valoare de circa 30 miliarde dolari şi analiştii estimează că la finalul acestui trimestru, în octombrie, cu noile modele deja la vânzare, compania va prezenta venituri de 61 miliarde dolari.În anunţul făcut online, gigantul tehnologic a precizat că "evenimentul său special" va avea loc pe 12 septembrie la ora locală 10:00 (17:00 GMT).Evenimentul are loc la câteva zile după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut Apple să producă toate componentele în ţară pentru a evita astfel să fie afectată de taxele vamale pe care Administraţia le-ar putea impune Chinei în următoarele luni."Preţurile Apple pot creşte din cauza masivelor taxe pe care le-am putea impune Chinei, dar există o soluţie cu zero taxe şi, de fapt, un stimulent fiscal. Faceţi produsele în Statele Unite în loc de China", a scris Trump pe contul său de Twitter.Anterior, Trump ameninţase că va impune noi taxe, de 267 miliarde dolari, Chinei, ceea ce a afectat cotaţia la bursă a companiei californiene, ale cărei acţiuni au închis în scădere la bursa de la New York.