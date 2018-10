COMORILE SUDULUI. Tradiţiile din satul Văleni au fost prezentate la o vinărie

foto: publika.md

Tradiţiile din satul Văleni, raionul Cahul, au fost prezentate, la o vinărie din Anenii Noi. Localnicii, în frunte cu faimoșii bunici de la Văleni, s-au lăudat cu tot ce au ei mai bun: vinul, pâinea specifică zonei de sud şi dansurile populare.



"Eu am venit cu nişte ceapă din grădină că-s o bună gospodină. dar eu am adus nişte prăsdele, ca să facem dulceaţă din ele"



Până a ieşi în faţa vizitatorilor, membrii ansamblului Vălenaşii au dat o tură prin beci şi prin curtea vinăriei.



"Mi-a plăcut faptul că s-a păstrat baza ornamentării mai mult în lemn, eu asta am apreciat, am văzut în interior, pe afară"



"M-a impresionat însăşi arhitectura, beciurile şi grădina din spate, foarte frumos."



După excursie, artiştii au prezentat cântece, dansuri populare şi tradiţii specifice satului Văleni.



"Asta-i pupăza, care o dă la nuntă soacra mică soacrei mari. Uite aşa o îmbracă, că îi dă la soacră şi cămaşă, şi şorţ, şi fustă. Cum îi îmbrăcată pupăza. Se face din pâinică", a spus bunica de la Văleni, Lidia Bejenaru.



"I-i-i ce bine îmi pare că am ajuns soacră mare."



"Noi, la Văleni ne mândrim în primul rând cu oaemenii care îi avem, care ştiu să cânte cântece, să muncească, să se bucure de rodul muncii lor. Suntem satul cu cele mai multe muzee din Lunca Prutului", a spus primarul satului Văleni, Cahul, Silvia Șterbeț.



Potrivit organizatorilor, evenimentul a fost organizat pentru a promova patrimoniul cultural al zonei de sud.



"Am auzit prea multe lucruri frumoase despre aceşti oameni minunaţi şi pentru că se încadrează perfect în ceea ce promovăm noi aici zi de zi. Este unicul sat din Republica Moldova, care are Muzeul Pâinii", a spus organizatoarea Olga Coptu.



Oaspeţii au rămas impresionaţi de spectacolul artiştilor de la Văleni.



"Mă simt foarte bine, primesc emoţii pozitive, fetele sunt foarte bravo."



"Acest festival este foarte binevenit şi sperăm că fi şi o prelungire. Am văzut în acest colectiv doamne foarte talentate."



Festivalul continuă şi astăzi, cu prezentarea tehnicilor de ţesut covoare.